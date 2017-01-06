Диего КОСТА: «Я сказал Педро несколько резких слов»

© ФК Челси. Диего Коста (справа)

Н'Голо Канте уже знаком с тем, как выигрывать АПЛ. Игрок объясняет, почему реакция на поражение от «Тоттенхэма» крайне важна для команды.

Французский полузащитник редко проигрывал в чемпионате Англии, выиграв АПЛ в прошлом году в составе «Лестера» и рассчитывая на успех в нынешнем сезоне в составе «Челси». Футболист отмечает, почему команде важно как можно быстрее снова начать побеждать.

«Для нашей уверенности важно продолжать лидировать в чемпионате и биться за то, чтобы максимально долго удерживать первое место», — говорит Канте.

«Мы расстроены, что наша победная серия прервалась, но у нас был плотный график. Мы упустили возможность набрать 3 очка и расстроены этим. Мы должны принять это поражение и, став сильнее, вернуться с желанием побеждать».

«Мы не думаем о новой победной серии, мы просто хотим идти от игры к игре. У нас хорошая команда с крепким характером. Теперь мы должны сосредоточиться на следующей игре в Кубке Англии и одержать победу перед матчем АПЛ».

Во время одной из контратак в первом тайме Диего Коста и Педро действовали несогласованно, после чего обменялись репликами по поводу упущенного эпизода. Антонио Конте, комментируя этот случай после игры, назвал подобную ситуацию «нормальной». Диего Коста тоже быстро приуменьшил значительность этого игрового эпизода.

«Педро мне как брат, — говорит нападающий. — Да, было сказано несколько резких слов, но это ничего не значит. Мистер Конте об этом знает».

«Мы играем как единая команда. Никто не тянет одеяло на себя. Мы обладаем сильным командным духом, все находимся в хорошей форме и демонстрируем бойцовский дух».

Источник — ФК Челси

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