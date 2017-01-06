Бешикташ хочет арендовать Виду за €2 миллиона

Турецкий «Бешикташ» намерен усилить свою линию обороны 27-летним защитником «Динамо» Домагоем Видой.
Киевский клуб хочет за своего игрока минимум €7 миллионов. Для турок такая сумма слишком велика, и они предлагают взять футболиста в аренду за €2 миллиона с правом последующего выкупа.
Также «Бешикташ» рассматривает варианты с защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким и защитником «Баварии» Хольгером Бадштубером.
Источник — Fanatik
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