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Бешикташ хочет арендовать Виду за €2 миллиона

В качестве альтернативы защитнику «Динамо» турки рассматривают Ракицкого и Бадштубера

  • 06.01.2017 10:02
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ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

Турецкий «Бешикташ» намерен усилить свою линию обороны 27-летним защитником «Динамо» Домагоем Видой.

Киевский клуб хочет за своего игрока минимум €7 миллионов. Для турок такая сумма слишком велика, и они предлагают взять футболиста в аренду за €2 миллиона с правом последующего выкупа.

Также «Бешикташ» рассматривает варианты с защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким и защитником «Баварии» Хольгером Бадштубером.

Источник — Fanatik

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