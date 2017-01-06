Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Нужно вынести урок из поражения от Тоттенхэма»

© ФК Челси. Сесар Аспиликуэта

Сесар Аспиликуэта ожидает, что в ближайшие дни команда сделает выводы из поражения на «Уайт Харт Лейн» (0:2), чтобы в дальнейшем отталкиваться от этого.

Испанец принял участие во всех матчах победной серии, насчитывающей 13 побед. После вчерашнего поражения от «Тоттенхэму» со счётом 0:2 Аспиликуэта не спешит делать далеко идущие выводы относительно того, почему команда впервые с сентября прошлого года выступила неудачно.

«Мы надеялись победить в этой встрече, но возвращаемся домой, не сумев набрать ни одного очка, поэтому, естественно, мы расстроены. Нам нужно усвоить этот урок и вернуться ещё более сильными», — говорит Аспиликуэта.

«Тяжело анализировать что-то сразу после матча, лучше сделать это позднее с главным тренером и тренерским штабом, и улучшить те игровые аспекты, в которых мы были недостаточно хороши. Когда ты проигрываешь, ты можешь многое улучшить в своей игре, но даже во время победной серии, состоящей из 13 матчей, мы анализировали нашу игру и старались что-то улучшить. Это был непростой вечер, поэтому нам нужно вынести из этого урок и стать ещё сильнее».

Несмотря на то, что «Тоттенхэм» забил первый мяч в компенсированное к первому тайму время, именно второй гол «шпор», по мнению испанского защитника, серьёзно повлиял на ход игры.

«Мы знали, что будет тяжело, и именно так всё и было. Но мы старались играть в свой футбол. Иногда у нас это не получалось, поскольку мы часто теряли мяч. Мы пропустили второй гол, когда доминировали в матче и создали 2 или 3 шанса, чтобы забить. После второго пропущенного мяча уже было сложно отыграться. Мы знаем, что у «Тоттенхэма» сильная команда, и они это продемонстрировали».

«Но мы уже говорили ранее, ещё во время победных матчей, что в чемпионате нас ожидает длинная дистанция. Нам предстоит провести много сложных матчей, поэтому мы должны работать ещё усерднее».

Источник — ФК Челси

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