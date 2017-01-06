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Филипп ЛАМ: «Раньше мы очень много бегали без мяча»

Капитан «Баварии» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 06.01.2017 08:22
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ФК Бавария. Филипп Лам
© ФК Бавария. Филипп Лам

В свои 33 года капитан «Баварии» Филипп Лам выкладывается на каждой тренировке и стремится стать лучше. «Я считаю, что это входит в мои капитанские обязанности», - рассказал чемпион мира в интервью официальному сайту немецкого клуба. Помимо всего прочего Лам рассказал о том, как проходит тренировочный сбор, о работе с Карло Анчелотти и конкурентах в борьбе за титул.

- Филипп, ты помнишь свою первую тренировку в профессиональной команде?
- Очень хорошо. Это было под руководством Оттмара Хитцфельда летом на Тегернзе. Я был игроком молодежной команды, но был вызван на тренировку с основой. Для меня это был особенный опыт. Скорости были совершенно другими, нежели в молодежке. Как же давно это было.

- Сейчас вы получаете больше удовольствия от сбора, чем в начале карьеры?
- Честно сказать, да. Тогда мы очень, очень много бегали без мяча. Помню, что сразу после подъема в семь утра мы шли на пробежку, а потом у нас было ещё две тренировки. Сегодня мы работаем очень интенсивно, но практически всегда с мячом. Многое изменилось, но не изменилось одно - мне не нравится быть вдалеке от семьи и дома.

- Какой совет ты мог бы дать молодым игрокам, которые сейчас находятся на сборе с командой?
- Просто выкладывайтесь на максимум. Каждый день на сто процентов. Они тренируются вместе с нами больше недели. Это отличная возможность проявить себя и набраться опыта у профессионалов. Эти дни принесут им большую пользу.

- Что лично для тебя изменилось по сравнению со сборами прошлых лет?
- Лично для меня важно отдавать все силы, двигаться вперёд и стараться победить в каждом тренировочном матче. Так было раньше, так происходит и сейчас. Я считаю, что это входит в мои капитанские обязанности. Изменились восстановительные процедуры. В первые годы моей карьеры молодые игроки не особо охотно шли на массаж. В моем теперешнем позрасте такие процедуры весьма важны.

- Уже полгода вы тренируетесь под руководством Карло Анчелотти. Что изменилось?
- Что касается тренировок, то я не вижу большой разницы. Как и при Пепе Гвардиоле, мяч находится в центре внимания. Думаю, что для современного футбола это нормально. Однако Карло Анчелотти естественно привнес свой характер. У каждого тренера свой стиль.

- Насколько сложно было переключиться на стиль Карло Анчелотти?
- При любой смене тренера для адаптации необходимо немного времени. Но после пары недель все уже нормально. Мы были вместе в США, смогли там хорошо познакомиться. Из-за чемпионата Европы игроки возвращались к тренировкам постепенно, для нас это был большой вызов.

- В первом круге вы играли по двум разным схемам - с десятым номером и без него. Как команда собирается играть в будущем?
- Хорошо, что мы можем играть по разным схемам. В первом круге мы иногда играли с тремя центральными полузащитниками, иногда с двумя опорниками и одним атакующим, иногда 4-4-2. Эффективность каждой схемы зависит от соперника и характеристики игроков, имеющихся в распоряжении.

- Легко вам перестраиваться с одной схемы на другую?
- Конечно каждую схему нужно постоянно отрабатывать. Если мы сегодня играть в четыре защитника, а завтра перестроимся на игру в три, то, конечно, будет сложно. Об автоматизме не будет и речи.

- Перед отбытием в Доху ты говорил о том, что нужно работать над определенным «миксом». Что ты имел ввиду?
- В последние три года мы много играли со ставкой на контроль мяча. Когда соперник владел мячом, мы стремились его активно прессинговать с тем, чтобы как можно быстрее отобрать мяч. Под руководством Карло Анчелотти мы играем более осторожно - но нам сначала пришлось научиться этому. Когда соперник дольше обычного владел мячом, то мы начинали играть беспокойно поскольку такая ситуация была непривычной для нас. Мы должны научиться сочетать наше поведение: быть агрессивными, отходить когда нужно назад, уметь играть без мяча и быстро контратаковать. Над этим мы должны и дальше работать.

- Бросим взгяд на турнирную таблицу: ближайшие преследователи не Дортмунд или Гладбах, а «Лейпциг» и «Герта».
- У Дортмунда отличная команда, но в первом круге они упустили несколько очков, что стало для меня сюрпризом. Но впереди ещё долгий путь. Думаю, что в следующих десяти матчах будет понятно кто на что способен.

Источник — ФК Бавария

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