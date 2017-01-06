Пеп ГВАРДИОЛА: «Иногда я требую от игроков слишком многого»

© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани готовится вернуться в строй, но не примет участие в матче с «Вест Хэм Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Бельгийский центральный защитник не играл с ноября 2016, когда получил травму колена в матче с «Кристал Пэлас», но на этой неделе возобновил тренировки с командой.

Отвечая на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции, Пеп Гвардиола заявил, что не намерен сильно менять стартовый состав своей команды, поскольку видит немалую угрозу со стороны «Вест Хэм Юнайтед».

Наставник «Сити» сказал: «Завтра мы играем в гостях у «Вест Хэма»… Это команда Премьер-лиги – сильный соперник. Я хочу, чтобы мы продолжали участие в Кубке Англии. Компани начал тренироваться, но не готов выйти на поле уже сейчас».

Гвардиола подчеркнул ещё раз, что доволен выступлением и победой своих подопечных над «Бёрнли»: «горожане» заработали три очка, несмотря на удаление Фернандиньо в первом тайме.

«Я очень доволен нашей победой – это важный результат, - сказал Пеп. – Если бы мы потеряли очки в 20-м туре, то осложнили бы себе жизнь. Иногда я требую слишком многого, но игроки доказали свою силу – это особенная команда. «Бёрнли» был непростым соперником, но мы в меньшинстве обыграли команду из 11-ти игроков на её поле, - я очень доволен».

Гвардиола также сказал, что с нетерпением ждёт своего первого поединка в рамках Кубка Англии: «В Бундеслиге матчи за кубок тоже считаются особенными, но я слышал, что Кубок Англии интересен ещё и тем, что команды из низших дивизионов могут опередить клубы Премьер-лиги – это придаёт особый азарт турниру. Нам достался сильный соперник, но я жду этот матч с нетерпением».

Источник — ФК Челси

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