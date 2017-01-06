Александр КАРАВАЕВ: «Я не мог отказаться от предложения Фенербахче»

© ФК Заря. Александр Караваев

Украинский полузащитник Александр Караваев официально стал игроком турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Но сразу же после завершения всех официальных процедур Саша тепло поблагодарил луганскую «Зарю», написав нам такие слова:

«Дорогой клуб «ЗАРЯ» ЛУГАНСК! Хочу сказать слова благодарности всему клубу: Тренерам, игрокам, персоналу, менеджменту, руководителям и, конечно же, болельщикам клуба. За то, что в своё время поверили в меня и пригласили к себе в родные стены. Дали возможность с каждым годом развиваться и прогрессировать.

Отдельное спасибо тренерскому штабу во главе с Юрием Николаевичем Вернидубом за то, что с первых дней пребывания в команде помогали с каждым годом становиться все сильнее и сильнее. Большое спасибо команде, всем футболистам за то, что помогали прогрессировать на футбольном поле и поддержку. Мы все вместе вышли на европейскую арену и показали себя с хорошей стороны. Без вас меня не пригласили бы в «Фенербахче»!

Мне тяжело расставаться с вами всеми, но такова футбольная жизнь. И от такого предложения и дальнейшего карьерного роста я не мог отказываться! Спасибо вам за эти 2.5 года и спасибо за все, что мы прожили за этот промежуток времени вместе!

Хочу пожелать «Заре» и всем болельщикам идти только вперед и завоевывать медали!

С любовью и уважением, Александр Караваев!»

Источник — ФК Заря

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