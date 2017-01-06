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Гари КЭХИЛЛ: «Печально, что серия Челси завершилась»

Лондонский клуб не смог добыть 14-ю победу в АПЛ подряд, проиграв «Тоттенхэму» (0:2)

  • 06.01.2017 07:37
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ФК Челси. Гари Кэхилл
© ФК Челси. Гари Кэхилл

Гари Кэхилл считает, что у «синих» не будет проблем с тем, чтобы прийти в себя после первого поражения команды за последние 3 с небольшим месяца.

Защитник дал оценку игре, в которой оборвалась рекордная победная серия клуба, и пояснил, почему команда не сумела показать своего фирменного футбола в северном Лондоне.

«Нам не хватало резкости и скорости, которые присутствовали ранее в нашей игре, это стало причиной неудачи», — отмечает Кэхилл.

«Мы совершали неточные передачи, перемещали мяч не так быстро, как в предыдущих матчах, и показали игру ниже того уровня, который демонстрировали в последние недели. В подобных матчах всегда нужно показывать высокий уровень футбола».

«Мы пропустили первый мяч в самый неподходящий момент. Это был гол в раздевалку. У них топ-команда, надо отдать им должное, и мы поплатились за свою игру».

«Они забили два очень похожих гола, поэтому мы рассмотрим это и проанализируем. Мы проделали невероятную работу, чтобы идти на первом месте с отрывом от соперников, поэтому нам просто надо встряхнуться и двигаться дальше».

Кэхилл выделяет подобное отношение команды к продолжительной победной серии, начавшейся в октябре прошлого года, и поясняет, как «синие» планируют отреагировать на это редкое поражение.

«Мы разочарованы тем, что проиграли матч, расстроены, что не сумели установить рекорд, но мы установили рекорд по количеству побед в течение одного сезона, и это то, чем нам стоит гордиться», — говорит Кэхилл.

«Все мы стали частью этого, а одно поражение в 14 матчах — невероятное достижение. Это была выдающаяся серия, печально, что она завершилась».

«Позитивный момент заключается в том, что мы проиграли всего один матч в 14 встречах, поэтому психологически у нас не должно быть проблем. У нас в команде сильные личности. Мы не собираемся переживать по поводу случившегося целую неделю. Нам нужно идти дальше, готовиться к кубковой игре, после чего попробовать начать новую победную серию в чемпионате на следующей неделе».

Источник — ФК Челси

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