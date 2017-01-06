Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Не боюсь конкуренции в Динамо»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал про полгода, которые он провел в «Черноморце», а также о том, как проводит свой отпуск.
- Арендное соглашение с одесситами рассчитано было на полгода, на зимние сборы ты отправляешься с «Динамо»?
- Пока еще не знаю точно, мне еще не говорили.
- Нет опасения, что в «Динамо» можешь не получить достаточного количества игрового времени?
- Все будет зависеть только от меня! Я конкуренции не боюсь.
- Доволен ли первой половиной сезона в «Черноморце»?
- Да, доволен. В целом мы показали хороший результат.
- Самый запоминающийся матч в составе одесситов?
- Это первый матч в основном составе против «Олимпика». Мы тогда выиграли со счетом 3:0...
Источник — ФК Динамо Киев
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