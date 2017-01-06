Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Не боюсь конкуренции в Динамо»

© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал про полгода, которые он провел в «Черноморце», а также о том, как проводит свой отпуск.

- Арендное соглашение с одесситами рассчитано было на полгода, на зимние сборы ты отправляешься с «Динамо»?

- Пока еще не знаю точно, мне еще не говорили.

- Нет опасения, что в «Динамо» можешь не получить достаточного количества игрового времени?

- Все будет зависеть только от меня! Я конкуренции не боюсь.

- Доволен ли первой половиной сезона в «Черноморце»?

- Да, доволен. В целом мы показали хороший результат.

- Самый запоминающийся матч в составе одесситов?

- Это первый матч в основном составе против «Олимпика». Мы тогда выиграли со счетом 3:0...

Источник — ФК Динамо Киев

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