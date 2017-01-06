Атлетик вдевятером обыгрывает Барселону

Кубок Испании. 1/8 финала. 1-й матч
«Атлетик» - «Барселона» - 2:1
Аритц Адуриц, 25, Иньяки Уильямс, 28 - Лионель Месси, 52
«Атлетик»: Горка Ираисос, Ксавьер Этчеита, Микел Баленсиага, Микель Сан-Хосе, Эмерик Лапорт, Энеко Боведа, Андер Итурраспе, Иньяки Уильямс (Горка Элустондо, '84), Рауль Гарсия, Аритц Адуриц (Хавьер Эрасо, '78), Энрик Саборит (Икер Муниаин, '68)
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Хорди Альба, Иван Ракитич (Андре Гомеш, '72), Андрес Иниеста, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Самюэль Юмтити (Пако Алькасер, '88)
Аритц Адуриц, 40. Андер Итурраспе, 53. Рауль Гарсия, 55. - Самюэль Юмтити, 40. Хорди Альба, 45. Серхио Бускетс, 45. Андрес Иниеста, 46. Лионель Месси, 82.
Андер Итурраспе, 81. Рауль Гарсия, 74.
Источник — Sport.ua
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