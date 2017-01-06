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Атлетик вдевятером обыгрывает Барселону

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании закончился в пользу «басков»

  • 06.01.2017 00:11
  • 242 просмотров
  • 1 комментария
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athletic-club.eus. Аритц Адурис
© athletic-club.eus. Аритц Адурис

Кубок Испании. 1/8 финала. 1-й матч

«Атлетик» - «Барселона» - 2:1

Аритц Адуриц, 25, Иньяки Уильямс, 28 - Лионель Месси, 52

«Атлетик»: Горка Ираисос, Ксавьер Этчеита, Микел Баленсиага, Микель Сан-Хосе, Эмерик Лапорт, Энеко Боведа, Андер Итурраспе, Иньяки Уильямс (Горка Элустондо, '84), Рауль Гарсия, Аритц Адуриц (Хавьер Эрасо, '78), Энрик Саборит (Икер Муниаин, '68)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Хорди Альба, Иван Ракитич (Андре Гомеш, '72), Андрес Иниеста, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Самюэль Юмтити (Пако Алькасер, '88)

Аритц Адуриц, 40. Андер Итурраспе, 53. Рауль Гарсия, 55. - Самюэль Юмтити, 40. Хорди Альба, 45. Серхио Бускетс, 45. Андрес Иниеста, 46. Лионель Месси, 82.

Андер Итурраспе, 81. Рауль Гарсия, 74.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.01.2017 00:19
    +1
    Такое очень редко увидишь, чтобы барса не смогла забить, имея на поле на двух игроков больше... Не зря включил)
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