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Скала может прекратить выступления в Первой лиге

Клуб из Стрыя испытывает финансовые проблемы

  • 05.01.2017 22:59
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fcskala.com
© fcskala.com

Стрыйская «Скала» может сняться с соревнований из-за финансовых проблем. Все игроки и тренеры команды получили указание забирать свои документы.

Дальнейшие планы руководства клуба пока под вопросом. Скорее всего, «Скала» прекратит выступления в Первой лиге.
На данный момент известно, что клубная академия и команда U-19 должны остаться и продолжить выступления в своих турнирах (ДЮФЛУ и юношеский чемпионат УПЛ).

Вот как прокомментировал информацию о роспуске команды главный тренер «Скалы» Василий Малык.

«Хотел бы поблагодарить всех ребят за добросовестную работу. Как тренер, благодарен тем футболистам, которые совершенствовали свою игру и повышали свой уровень, завоевав право повыситься в классе и выйдя в Первую лигу. Благодарю руководство ФК Скала и лично Николая Кмитя за возможность поработать в этом клубе. Надеюсь, я смог что-то дать подопечным, а для меня этот опыт точно был очень полезным и памятным», — сказал Малык.

В прошлом сезоне «Скала» заняла третье место во Второй лиге и повысилась в классе. После 20 туров текущего сезона стрыйская команда идет на 17 месте в Первой лиге.

Источник — Sportarena

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