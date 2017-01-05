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Севилья арендовала Йоветича до конца сезона

Руководство «Интера» подыскало черногорскому форварду новую команду

  • 05.01.2017 22:37
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sempreinter.com. Стеван Йоветич
© sempreinter.com. Стеван Йоветич

«Севилья» договорилась с «Интером» по трансферу Стевана Йоветича. Черногорский футболист перейдет в испанский клуб на правах аренды с возможностью выкупа в конце сезона.

В первой половине сезона 2016/2017 Йоветич выходил в составе миланского клуба всего в пяти матчах, проведя в общей сложности 67 минут.

Источник — Corriere dello Sport

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