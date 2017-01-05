РАУЛЬ: «Зидан верит в своих игроков и заставляет их поверить в себя»

© as.com. Рауль Гонсалес

Легендарный форвард «Реала» Рауль Гонсалес поделился мнением о нынешнем наставнике мадридского клуба.

- В свое время Вы сказали, что не думаете, что Зидан может стать тренером. Почему Вы так решили?

- В то время мне так казалось: я не видел его тренером, но после завершения игровой карьеры Зидан работал в различных отраслях клуба, помогая Анчелотти, затем – возглавляя «Кастилью», поэтому я считаю, что он всегда скрывал внутри себя что-то такое. Мне также кажется, что с тех пор как Зидан возглавил первую команду, он постоянно растет как тренер.

- В чем ключ его успеха?

- Он верит в своих игроков и заставляет их поверить в себя.

- У него есть то, что могло бы быть и у Вас – уважение игроков.

- Может, это и правда – я бы хотел представить себе, что он мог бы так сказать, когда у него все получится. Следующий год будет для него интересным, поскольку сейчас он находится на сложном и ответственном этапе – подготовке и планировании команды на будущий сезон.

- Одиннадцать тренеров за тринадцать лет – это много? Это все из-за Флорентино?

- Да, во многом. В мое время в клубе была частая смена тренеров: в первые шесть лет в «Реале» мне довелось поработать с Вальдано, Арсенио, Капелло, Хайкенсом, Камачо и Хиддинком, прежде чем пришел Дель Боске.

- Как Вы думаете, что «Мадрид» потерял, когда Дель Боске ушел?

- После 4-5 лет нестабильности в клубе он смог все вернуть на круги своя. Тогда Клубом было принято такое решение, и сейчас, возвращаясь к этому вопросу, можно предположить, что это был не лучший выбор. Но в футболе, как и в жизни, сделанного не воротишь, и нам нужно смотреть в будущее. У Висенте был похожий опыт и со сборной Испании: он смог создать цельную команду после ухода Луиса Арагонеса, и после вылета с Чемпионата Мира в Бразилии он заново сделал сборную конкурентоспособным коллективом.

- Мог бы Дель Боске стать мадридской версией Алекса Фергюсона?

- Да, подобное могло бы произойти: у Дель Боске было все, чтобы остаться в таком клубе, как «Реал Мадрид», но в футболе может произойти всякое.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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