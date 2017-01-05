Алексей ШЕВЧЕНКО: «Верил, что могу сыграть против мировых звезд»

© shahta.org. Алексей Шевченко

Вратарь «Зари» Алексей Шевченко оценил выступление луганской команды в Лиге Европы, а также поделился эмоциями от участия в еврокубках.



«В Лиге Европы, считаю, мы выступили достойно, ведь все ожидали, что наша команда будет пропускать много голов и уступать крупно соперникам, однако нам удалось неплохо себя показать, да и навязать серьезную борьбу таким соперникам как «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Фейеноорд». Однако считаю, что могли сыграть и лучше – было несколько игр, где могли не пропускать и не терять очков. К сожалению, все сложилось иначе - фортуна была не на нашей стороне.



Особый след оставила сама атмосфера на стадионах. Уже давно не играл при столь переполненных трибунах, когда около 60 тысяч человек собирается на матче. Особенно запомнилась атмосфера на «Олд Траффорд». После матча против «Манчестер Юнайтед» люди вставали и аплодировали нам. Эти эмоции незабываемы. В Украине я подобного еще не встречал.



Ожидал ли что сыграю против таких соперников? Верил, что когда-то наступит это время. Хотя, если честно, было неожиданно, что столь резко все поменяется в моей жизни. Приехал из Грузии, и сразу играю против таких мировых звезд, как Ибрагимович и Ван Перси», - сказал Шевченко.

Источник — Footboom

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