Сергей Литовченко станет игроком тбилисского Динамо

© sportall.ge. Сергей Литовченко

Украинский голкипер Сергей Литовченко подписал соглашение с тбилисским «Динамо». В ближайшее время клуб из Грузии официально представит новичка команды.

В прошлом сезоне 29-летний вратарь выступал за грузинский «Зугдиди». Ранее Литовченко играл за «Олимпик», «Волынь», «Гелиос» и другие украинские команды.

Напомним, «Динамо» из Тбилисси тренирует Вячеслав Грозный.

Источник — Sportall.ge

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.