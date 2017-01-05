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Сергей Литовченко станет игроком тбилисского Динамо

Украинский вратарь согласовал условия контракта с грузинским клубом

  • 05.01.2017 21:17
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sportall.ge. Сергей Литовченко
© sportall.ge. Сергей Литовченко

Украинский голкипер Сергей Литовченко подписал соглашение с тбилисским «Динамо». В ближайшее время клуб из Грузии официально представит новичка команды.

В прошлом сезоне 29-летний вратарь выступал за грузинский «Зугдиди». Ранее Литовченко играл за «Олимпик», «Волынь», «Гелиос» и другие украинские команды.

Напомним, «Динамо» из Тбилисси тренирует Вячеслав Грозный.

Источник — Sportall.ge

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