Сергей КРАВЧЕНКО: «С Коломойским виделся лишь дважды»

© fcdnipro.ua. Сергей Кравченко

Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о ситуации с выплатой задолженности в клубе.

- Сергей, сейчас идет отпуск. В связи с тем, что сейчас происходит с «Днепром», можете расслабиться и отвлечься от работы?

- Не сказал бы, что сильно волнуюсь. Тем более, что я на эту ситуацию никак повлиять не могу. Возраст уже не тот, чтобы лишний раз волноваться. Воспринимаю ситуацию сдержанно. К тому же отпуск в моем понимании никогда не был чем-то чрезвычайным. По крайней мере, никогда не жил в нетерпении, когда закончится чемпионат и будет возможность отдохнуть. Люблю футбол, а потому паузы в выступлениях воспринимаю спокойно. Относительно нынешней ситуации, то не сомневаюсь, что до лета команда будет существовать. Дай Бог, чтобы она существовала всегда.

- Перед отпуском был какой-то разговор с владельцем клуба?

- Не секрет, что Игорь Валерьевич ни с кем особо не общается. Он держит связь с Андреем Русолом и Андреем Стеценко. Нас заверили, что запланированы три сбора в Испании и Турции. То есть, подготовка будет качественной, очевидно, будут хорошие спарринг-партнеры.

С Коломойским виделся лишь дважды. Сначала встретились на базе, в тот момент, когда впервые продавали в «Шахтер» Евгения Селезнева и покупали Боатенга. Я выходил из тренажерного зала. А Игорь Валерьевич спускался по лестнице. Поздоровался, спросил, как дела. Второй раз виделись на вечере после финала Лиги Европы. Там, правда, лично не общались.

- Такого контакта как Селезнев, чтобы звонить Коломойскому напрямую, у вас нет?

- Думаю, Женя немного преувеличивает. Сомневаюсь, что он звонит постоянно. Может, пару раз дозвонился. В конце концов, мне такой контакт и не нужен. Мое дело - играть в футбол.

- У клуба есть перед вами долги?

- Не вдаваясь в детали, скажу, что особой задолженности нет. Точнее, перед молодыми игроками долгов у клуба нет вообще. Более опытным игрокам всего заработанного еще не заплатили. Но это детали, наша внутренняя кухня.

- Но не секрет, что игроки и тренеры, с которыми еще два-три года назад работали в частности вы, сейчас судятся с «Днепром».

- Перед теми, кто остался в команде, за тот период рассчитались полностью. Некоторые старые долги вроде существуют перед Русланом Ротанем и Андерсоном Пико.

Источник — ua-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.