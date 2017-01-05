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Серхио АГУЭРО: «При первой встрече не узнал Месси»

Форвард сбоной Аргентины вспомнил, как познакомился с игроком «Барселоны»

  • 05.01.2017 20:39
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eurosport.ru, Серхио Агуэро
© eurosport.ru, Серхио Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился воспоминаниями о первой встрече с Лионелем Месси.

«Как-то в юношеской сборной Аргентины мы обедали вместе, а Лионель сидел рядом со мной. Все ребята обсуждали бутсы, которые он привез из США. Я не мог понять, как он их достал и кто вообще этот малыш? Я спросил, как его зовут. Он ответил: «Лионель. Лионель Месси». Тогда я понятия не имел, кто это. Просто хотел узнать, как он достал эти бутсы. Затем один из партнеров по команде сказал мне: «Ты не знаешь, кто это? Это Месси, малыш из «Барселоны». Тогда я понял, кто это. Но могу сказать одно – он тогда знал, кем был я.

Месси сильнее всех в мире, включая остальных номинантов на награду лучшему игроку года ФИФА. Говорю это не просто потому, что он мой друг. Я тренируюсь с ним и все вижу своими собственными глазами. Вижу то, что он делает, и так не делает больше никто. Он лучший в мире», - сказал Агуэро.

Источник — УЕФА

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