Моха возвращается в Олимпик из Химнастика

© olimpik.com.ua. Моха

Атакующий полузащитник Моха возвращается в донецкий «Олимпик» после аренды в испанском «Химнастике». Испано-марокканский футболист был арендован «Химнастиком» летом 2016 года сроком на 1 год. Однако соглашение было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Моха в ближайшее время должен вернуться в «Олимпик».

В составе «Химнастика», который выступает в испанской Сегунде, Моха сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

Источник — ФК Олимпик

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