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Йожеф САБО: «Число команд в чемпионате может уменьшиться до восьми»

Специалист считает, что чемпионат Украины станет неинтересным

  • 05.01.2017 19:54
  • 1439 просмотров
  • 6 комментария
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footballua.tv. Йожеф СабооЙожеф Саб
© footballua.tv. Йожеф СабооЙожеф Саб

Екс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо озвучив негативний прогноз для українського футболу на 2017-й рік.

«Наступний рік не віщує нічого доброго. Влітку почнеться новий чемпіонат, і не факт, що в ньому гратиме 12 клубів. Число колективів може зменшитися до десяти чи до восьми. Ми можемо навіть втратити свій чемпіонат!

Ми не знаємо, що буде завтра з «Дніпром», якого вже невдовзі можуть перевести в нижчий дивізіон за борги. Ми не знаємо, що буде завтра з «Ворсклою», з «Волинню», з «Чорноморцем», з «Карпатами», в яких вже відібрали шість очок.

Ми навіть не знаємо, що буде з «Динамо і з «Шахтарем». Легіонери донецького клубу вийшли на високий рівень. Не факт, що вони довго захочуть затриматися в Україні. Команда ослабне, і чемпіонат України також буде нецікавим».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    dimavol09
      dimavol09, 05.01.2017 20:12
    -8
    чем больше у нас будет таких дебильных экспертов, то мы так и будем сползать все ниже и ниже. что оно сделало для развития нашего футбола, только воняет. пошелбы детским тренером , учить ребятишек в футбол играть. тошно слушать "эксперта" и голос у него пид...стический.
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    Graider
    online
      Graider, 05.01.2017 20:27
    -1
    я не подивився ще жодного матчу з цього чемпіонату. Не думаю, що можна зробить чемпіонат менш цікавим.
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    Brian10
      Brian10, 05.01.2017 20:28
    +5
    Сабо прав. Развал чемпионата ни к чему хорошему не приведёт. Уход качественных легионеров сделает наш чемп уровня Белоруссии и Молдовы. А из легионеров будут только второсортные африканцы из низших лиг своего чемпионата.
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    yaarik
      yaarik, 05.01.2017 20:29
    +8
    dimavol09, 05.01.2017 20:12
    чем больше у нас будет таких дебильных экспертов, то мы так и будем сползать все ниже и ниже. что оно сделало для развития нашего футбола, только воняет. пошелбы детским тренером , учить ребятишек в футбол играть. тошно слушать "эксперта" и голос у него пид...стический.
    Ему своё мнение о нашем футболе высказывать нельзя, а тебе, значит, можно? Он в футболе никто, ничего не сделал, а ты, получается, денно и нощно вкалываешь на футбольных полях и детских спортивных школах? И голос у него противный, а у тебя, несомненно, красивый. И сам ты весь такой красивый и умный, и пользы от тебя для украинского футбола немерено.
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    senaanma
      senaanma, 05.01.2017 20:29
    +3
    Сабо никогда не любил, но с прогнозом согласен на все сто. Два альфа-самца и массовка. Пока есть деньги у владельца, есть и клуб. Шланг пережали, сразу отсекается от футбола целый регион. Интерес остается толькоу фанатов выживших. Я имею ввиду настоящий интерес. Болею футболом с 1979 года, есть с чем сравнивать. Чем дальше, тем меньше принципиальных матчей. Кто назовет еще что-то кроме Динамо-Шахтер? Не трудитесь троллить, это лишь мое мнение.
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    Brian10
      Brian10, 05.01.2017 20:31
    0
    Graider, 05.01.2017 20:27
    я не подивився ще жодного матчу з цього чемпіонату. Не думаю, що можна зробить чемпіонат менш цікавим.
    В этом чемпе можно смотреть хотя бы игры Шахтёра. Если уйдут легионеры, качественный тренер, чемп вернёться на уровень начала 90-х.
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