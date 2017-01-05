Йожеф САБО: «Число команд в чемпионате может уменьшиться до восьми»

© footballua.tv. Йожеф СабооЙожеф Саб

Екс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо озвучив негативний прогноз для українського футболу на 2017-й рік.

«Наступний рік не віщує нічого доброго. Влітку почнеться новий чемпіонат, і не факт, що в ньому гратиме 12 клубів. Число колективів може зменшитися до десяти чи до восьми. Ми можемо навіть втратити свій чемпіонат!

Ми не знаємо, що буде завтра з «Дніпром», якого вже невдовзі можуть перевести в нижчий дивізіон за борги. Ми не знаємо, що буде завтра з «Ворсклою», з «Волинню», з «Чорноморцем», з «Карпатами», в яких вже відібрали шість очок.

Ми навіть не знаємо, що буде з «Динамо і з «Шахтарем». Легіонери донецького клубу вийшли на високий рівень. Не факт, що вони довго захочуть затриматися в Україні. Команда ослабне, і чемпіонат України також буде нецікавим».

Источник — ПлюсСпорт

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