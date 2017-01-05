УЕФА представил символическую сборную 2016 года

УЕФА огласил символическую сборную 2016 года по итогам голосования болельщиков. В списке лучших оказались игроки «Реала» (4), Барселоны (3), Ювентуса (2), Атлетико (1) и Баварии (1).
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)
Защитники: Жерар Пике («Барселона»), Леонардо Бонуччи («Ювентус») Джером Боатенг («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»)
Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»)
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»)
Источник — УЕФА
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