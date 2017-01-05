Ахмед АЛИБЕКОВ: «Не терпится узнать соперника в Юношеской Лиге УЕФА»

Полузащитник «Динамо» U-19 и U-21 Ахмед Алибеков рассказал о том, как он проводит свой отпуск, а также признался, что уже успел соскучиться по футболу.
- Ахмед, уже успел восстановиться после тяжелой первой части сезона?
- Думаю, что уже достаточно отдохнул физически и морально.
- Как поддерживаешь форму в отпуске? Лишнего веса не набрал?
- Выполняю программу, которую нам дали на время отпуска тренера по физической подготовке. Если честно, как приехал в Запорожье, то на весы не становился.
- Готов уже к сборам и второй части сезона?
- К сборам готов и уже хочется тренироваться. Также уже не терпится узнать соперника в Юношеской Лиге УЕФА.
Источник — ФК Динамо Киев
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