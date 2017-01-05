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Агент Луиса Адриано: «Теперь мы думаем только о Спартаке»

Бразилец не собирался покидать «Милан», но ему нужна игровая практика

  • 05.01.2017 18:57
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ZN.ua. Луис Адриано
© ZN.ua. Луис Адриано
Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал грядущий трансфер своего клиента в московский «Спартак».
 
«Конечно, мы счастливы и довольны переходом в российский клуб. Луис не собирался покидать «Милан», но ему в этом клубе места не нашлось. Футболист должен иметь игровую практику. У моего клиента есть цели – играть и работать. Адриано хочет вновь стать важным футболистом. «Милан» в прошлом, теперь мы думаем только о «Спартаке».
 
Массимо Каррера сыграл в его трансфере важную роль. Этот тренер очень уважительно относится к игрокам, он прекрасный специалист, который хорошо работает. Мы надеемся побеждать вместе, как это было в с Мирчей Луческу в «Шахтере», – рассказал агент.

Источник — Советский спорт

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