Что делают футбольные звезды в Китае?

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Виллаш-Боаш, Оскар, Вицель, Тевес переезжают в самую древнюю цивилизацию планеты, где уже давно безбедно обитают Каннаваро, Сколари, Жервиньо, Халк, Лавесси, Демба Ба и другие заметные величины мирового футбола. Что ж, самое время сделать небольшой обзор того, чем же звезды в Китае занимаются...

Лучшим игроком прошлого чемпионата Китая стал футболист, которого вы, скорее всего, не знаете. Бразилец Рикардо Гуларт был куплен у «Крузейро» «всего лишь» за 15 млн. евро. Однако уровень его игры намного выше, чем у Алекса Тейшейры, Джексона Мартинеса и даже Халка, за которых были заплачены баснословные деньги. Возможно, благодаря тому, что Гуларт нашел общий язык с партнерами. Рикардо Гуларт с партнерами по «Эвергранд» в «подземке» Гуанчжоу?

Еще один малоизвестный европейцам игрок Дарио Конка считался суперзвездой в Поднебесной. Но аргентинцу уже 33, и он покидает страну. Тем не менее болельщики уверяют, что он навсегда останется в их сердцах.

Самый высокооплачиваемый тренер в Китае — Марчелло Липпи. Итальянец после выигрыша с «Гуанчжоу Эвергранд» чемпионского титула и азиатской Лиги чемпионов, объявил о том, что завершает карьеру и больше никого не будет тренировать. Но китайцы умеют уговаривать. За 20 млн. евро в год Липпи согласился пойти на самоубийство - возглавить сборную Китая, с которой за последние десять лет проваливались все зарубежные специалисты.

Чемпионскую же традицию в «Гуанчжоу Эвергранд», который доминирует все последние годы, продолжает Луис Фелипе Сколари. Вот и в нынешнем сезоне его команда оставила не у дел подопечных Свена-Йорана Эрикссона, Мануэля Пеллегрини, Феликса Магата...

Однако главный конкурент «Шанхай СИПГ» настроен крайне серьезно. Именно этому клубу принадлежат последние рекордные покупки Халка, Оскара. Говорят, шанхайцы вдобавок предложили дортмундской «Боруссии» 150 млн евро за Обамеянга. Ну а руководить этим вызывающим проектом будет Андре Виллаш-Боаш, который вместе с семьей осматривается на новом месте.

Фабио Каннаваро в Китае очень весело. Он подсидел Вандерлея Люшембурго в амбициозном клубе «Тяньцзинь», с которым вышел в суперлигу. Временами Фабио участвует в вампирских вечеринках.

Экс-форвард «Зенита» Халк в первом же матче за «Шанхай СИПГ» забил гол и получил травму, которая довольно надолго вывела из строя. В общем, нормально адаптировался в Поднебесной. А статистика — 5 голов в 8 матчах — очень неплохая для китайской лиги. В свободное время бразилец совершает сплав по живописным рекам.

У Джексона Мартинеса, который был продан «Атлетико» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 42 млн евро, с результативности дела обстоят так же плохо, как и в испанской столице. Всего 4 гола за сезон. Его покупали явно не для таких цифр. Зато семья довольна.

Из основы «Гуанчжоу Эвергранд» Мартинеса вытеснил бразилец Алан. Может быть, благодаря отличному взаимодействию с местными игроками. Так, вместе с Хуан Бовеном Алан участвует в восстановительных процедурах.

А вот форвард «Шанхай Шеньхуа» Демба Ба в местные размеры не всегда вписывается.

Еще один звездный африканец Асамоа Гьян не оправдал надежд — в Китае он скорее обезьянничал, нежели играл. И в конце концов «Шанхай СИПГ» отдал ганца в аренду арабскому клубу.

Австралийцу Тиму Кэхиллу нравилось в Поднебесной, и количество фанатов его не смущало. Однако стоило ему высказаться о том, что последние трансферные суммы напоминают сумасшествие, как Кэхиллу пришлось искать новую работу и возвращаться в Австралию.

Ивуариец Жервиньо уже несколько лет в Китае и, кажется, вполне освоился. Статистика в «Хэбэй Чайна Форчун» на среднем уровне, однако время от времени он выдает настоящие трюки на поле. И китайские дети, мечтающие о футбольном будущем, безусловно, хотели бы такому научиться.

Грациано Пелле совершенно не парится по поводу того, что игра в «Шандунь Лунэн» у него не идет. И, похоже, воспринимает свою работу как одну большую турпоездку.

Любимая фишка звезд в Китае выходить на поле со своими детьми. Рамирес в «Цзянсу Сунин» тоже воспользовался такой привилегией.

Отлично вписался в китайскую эпопею бразилец Паулиньо. В «Гуанчжоу Эвергранд» в свои 28 он вовсе не чувствует, что предал футбол в угоду деньгам.

Константин ЛОБАНДИЕВСКИЙ

Источник — Прессбол

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