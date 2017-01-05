Марку Силва - новый главный тренер Халл Сити

© twitter.com/HullCity. Марку Силва

Аутсайдер английской Премьер-лиги, «Халл Сити», подписал нового главного тренера. Им стал 39-летний португалец Марку Силва.

Специалист начал тренерскую карьеру в «Эшториле» в 2011-м и с ходу выиграл с командой Второй португальский дивизион. Затем пошел на повышение – в лиссабонский «Спортинг» и пополнил коллекцию трофеев Кубком Португалии в 2015-м. Оттуда ушел со скандалом, не надев официальный клубный костюм на игру против клуба «Визела». Однако со следующим клубом, пирейским «Олимпиакосом», в первый же сезон выиграл чемпионат Греции.

Что касается «Халла», то с начала сезона команду тренировал Майк Фелан – сперва на правах «и.о.», а с октября – на официальной основе. Однако при нем клуб сумел набрать лишь 13 очков после 20-ти туров и находится на последней строчке турнирной таблицы.





🔶◾️ | We are delighted to announce Marco Silva as our new Head Coach. More details to follow shortly #WelcomeMarco 🇵🇹#BemvindoMarco pic.twitter.com/3LJlaoHvfg — Hull City (@HullCity) January 5, 2017

Источник — Sport.ua

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