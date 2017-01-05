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Александр КАРАВАЕВ: «Переход в Фенербахче – большой шаг в карьере»

Украинец дал первое интервью в качестве игрока турецкой команды

  • 05.01.2017 17:11
  • 970 просмотров
  • 4 комментария
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fakty.ictv.ua. Александр Караваев
© fakty.ictv.ua. Александр Караваев
Александр Караваев, перешедший в «Фенербахче», рассказал о своих чувствах: «Во-первых, я очень взволнован. Впервые о возможности трансфера услышал от своего агента – и волноваться начал уже тогда. Ведь «Фенербахче» - клуб с давней и славной историей. Переход в такую команду – большой шаг в карьере».
 
Еще Александр отметил местных болельщиков: «Когда мы играли тут матч Лиги Европы, шум стоял такой, что я едва слышал товарищей по команде. А что творилось при объявлении имени выходящего на поле игрока! Я играл во многих странах, на разных стадионах, но такого, как на «Шюкрю Сараджоглу», не видел нигде. Это одни из лучших в мире фанатов».
 
Из новых одноклубников Караваев выделил двоих: «Мне довелось играть против Кылдырыма. Очень мощный, агрессивный и умный игрок. Еще бы выделил Мартина Шкртела».
 

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Комментарии
    SD100674
      SD100674, 05.01.2017 17:17
    -10
    "Феребахче"-это где?
    Ссылка
    Евгений Кудрявцев
      Евгений Кудрявцев, 05.01.2017 17:27
    +10
    Удачи
    Ссылка
    odiniznashix
      odiniznashix, 05.01.2017 17:31
    +4
    А Ярмоленко все еще в " в сфере интересов" находится.
    И все ниже и ниже.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.01.2017 18:03
    +1
    odiniznashix, 05.01.2017 17:31
    А Ярмоленко все еще в " в сфере интересов" находится.
    И все ниже и ниже.

    а причем Ярмоленко к данному посту?
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