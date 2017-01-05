Александр КАРАВАЕВ: «Переход в Фенербахче – большой шаг в карьере»

© fakty.ictv.ua. Александр Караваев

Александр Караваев, перешедший в «Фенербахче» , рассказал о своих чувствах: «Во-первых, я очень взволнован. Впервые о возможности трансфера услышал от своего агента – и волноваться начал уже тогда. Ведь «Фенербахче» - клуб с давней и славной историей. Переход в такую команду – большой шаг в карьере».

Еще Александр отметил местных болельщиков: «Когда мы играли тут матч Лиги Европы, шум стоял такой, что я едва слышал товарищей по команде. А что творилось при объявлении имени выходящего на поле игрока! Я играл во многих странах, на разных стадионах, но такого, как на «Шюкрю Сараджоглу», не видел нигде. Это одни из лучших в мире фанатов».

Из новых одноклубников Караваев выделил двоих: «Мне довелось играть против Кылдырыма. Очень мощный, агрессивный и умный игрок. Еще бы выделил Мартина Шкртела».

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