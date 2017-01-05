Александр Кобахидзе перешел в Сивасспор

Последние комментарии

Виктор Коваленко — самый дорогой молодой футболист Украины 18:25 — samird Карандашом его называли "специалисты" вроде морозова и прочая проФФессура. Зато я прекр...

Игорь ГОЦУЛ: «Верю, что у России заберут чемпионат мира» 18:18 — c.a.huracan ущербные, ну как так можно ? лежать мордой в г..не ,но при этом визжать от радости что кому то мо... 18:00 — jekavayp Уфимская жертва низкоквалифицированной психиатрической помощи, вкрай сберндила. Уже и женские ник...

Видео дня. Боксер подрался с тренером соперника 18:17 — samird А тренер то ему хорошенько так настучал в бубен, пока толстый не вмешался