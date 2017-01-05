Александр Кобахидзе перешел в Сивасспор

Грузинский хавбек полтавской «Ворсклы» Александр Кобахидзе перешел в турецкий «Сивасспор».
В Украине грузин выступал с 2008-го и успел поиграть за «Днепр», «Кривбасс», «Арсенал», «Волынь» и «Ворсклу». В полтавский клуб Кобахидзе перешел прошлым летом.
Sivasspor, Ukrayna'da Vorskla forması giyen Gürcistan asıllı orta saha Aleksandre Kobakhidze'yi kadrosuna kattı. pic.twitter.com/OizELr8OcA— TFF Birinci Lig (@TFF1Lig) January 5, 2017
Источник — Sport.ua
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