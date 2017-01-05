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Александр Кобахидзе перешел в Сивасспор

Полузащитник продолжит карьеру в Турции

  • 05.01.2017 16:49
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  • 2 комментария
Метки
ФК Ворскла. Александр Кобахидзе
© ФК Ворскла. Александр Кобахидзе

Грузинский хавбек полтавской «Ворсклы» Александр Кобахидзе перешел в турецкий «Сивасспор».

В Украине грузин выступал с 2008-го и успел поиграть за «Днепр», «Кривбасс», «Арсенал», «Волынь» и «Ворсклу». В полтавский клуб Кобахидзе перешел прошлым летом.

Источник — Sport.ua

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