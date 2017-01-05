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Эвертон купил 19-летнего игрока за 10 млн фунтов

Хавбек «Чарльтона» продолжит карьеру в Ливерпуле

  • 05.01.2017 16:32
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dailymail.co.uk. Адемола Лукман
© dailymail.co.uk. Адемола Лукман

Английский «Эвертон» подписал 19-летнего вингера, который выступал в «Чарльтоне» - Адемолу Лукмана. Сумма сделки составила 10 млн фунтов - это около 12 млн евро. Футболист, имеющий опыт выступления за сборную Англии (U-19), считается наиболее талантливым игроком своего поколения в британском футболе.
 

 

Источник — Sport.ua

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