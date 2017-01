Эвертон купил 19-летнего игрока за 10 млн фунтов

Английский «Эвертон» подписал 19-летнего вингера, который выступал в «Чарльтоне» - Адемолу Лукмана. Сумма сделки составила 10 млн фунтов - это около 12 млн евро. Футболист, имеющий опыт выступления за сборную Англии (U-19), считается наиболее талантливым игроком своего поколения в британском футболе.



DEAL DONE: Everton have signed highly-rated youngster Ademola Lookman from Charlton Athletic. Fee thought to be £10m. (Source: @Everton) pic.twitter.com/9Xhd6er2Pt