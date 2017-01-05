Караваев будет выступать в Фенербахче под 11-м номером

© fenerbahce.org. Александр Караваев

Александр Караваев будет выступать за «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона. Полузащитник выбрал себе 11-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался включать арендное соглашение опцию о выкупе контракта. За полгода Караваев заработает 500 тысяч евро, а «Шахтер» получит 100 тысяч евро за аренду игрока.

Источник — Sport.ua

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