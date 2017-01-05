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Караваев будет выступать в Фенербахче под 11-м номером

Турецкий клуб официально объявил о переходе украинского хавбека

  • 05.01.2017 15:55
  • 1033 просмотров
  • 3 комментария
Метки
fenerbahce.org. Александр Караваев
© fenerbahce.org. Александр Караваев

Александр Караваев будет выступать за «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона. Полузащитник выбрал себе 11-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался включать арендное соглашение опцию о выкупе контракта. За полгода Караваев заработает 500 тысяч евро, а «Шахтер» получит 100 тысяч евро за аренду игрока. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 05.01.2017 15:58
    -7
    Учитесь игроки "Дна" как нужно игрокам в Евро кубках светится!!!
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    Barlowold
    online
      Barlowold, 05.01.2017 16:05
    +4
    IlyashenkoM6-2013, 05.01.2017 15:58
    Учитесь игроки "Дна" как нужно игрокам в Евро кубках светится!!!
    А им и так норм, они же не за Зарю играют
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 05.01.2017 16:13
    +5
    Чувак ушел с клуба-бомжа, заработает денег... И ему нормально, и вассал доволен... В проиграше каквсегда Заря... Вот она специфика арендованных игроков: если классно играет - заберут, если плохо - то этот шлак у тебя и будет...
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