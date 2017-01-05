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Александр РЫБКА: «Переход в Карабюкспор – хороший шаг в карьере»

Новичок «Карабюкспора» рассказал Роману Бебеху об адаптации в турецком клубе

  • 05.01.2017 15:16
  • 1548 просмотров
  • 7 комментария
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kardemirkarabukspor.org.tr. Александр Рыбка (слева) и Евгений Селезнев подписывают контракты с новым клубом.
© kardemirkarabukspor.org.tr. Александр Рыбка (слева) и Евгений Селезнев подписывают контракты с новым клубом.

29-летний голкипер в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, почему выбрал чемпионат Турции, из-за чего не удалось стать основным в «Динамо», а также о том, с какими трудностями ему придется столкнуться в новом клубе.

— Александр, поделитесь первыми впечатлениями от пребывания в новом клубе - «Карабюкспоре». Почему решили продолжить карьеру в Турции?
—   Я всем доволен. Меня очень хорошо приняли в новом коллективе. Чемпионат Турции – турнир высокого уровня, играть в нем очень интересно любому футболисту. Посмотрите, насколько сильные футболисты играют в этой стране. Здесь нет простых матчей, все поединки проходят на максимальных скоростях. Считаю, переход в «Карабюкспор» — это хороший шаг в моей карьере. Буду делать все для того чтобы закрепиться в новой команде. 

— «Карабюкспор» - первый заграничный клуб в вашей карьере. Ранее вы руководили игрой защитников на родном языке, но сейчас, когда в команде собраны игроки из разных стран, делать это будет немного сложнее.
 — Понятно, что нужно будет адаптироваться. Скорее всего, буду подсказывать защитникам на английском. Нужно заучить самые понятные слова, чтоб отскакивало от языка. Турецкий язык тоже со временем буду осваивать. Вчера (в среду, - Прим. Р.Б.) я уже провел тренировку с командой. Игроки оставили хорошее впечатление. Я сразу увидел сильные качества футболистов. Также мне понравился подход тренерского штаба к тренировкам. В общем, пока все хорошо.

—  Многие украинцы в последнее время поиграли в чемпионате Турции: Милевский в «Газиантепспоре», Бойко – в «Бешикташе», Кулач в «Эскишехирспоре». Возможно, общались с кем-то из них?
— Не успел ни с кем посоветоваться. В межсезонье было много разговоров о том, где я могу продолжить карьеру. Но  это были лишь слова, а от «Карабюкспора» пришло конкретное предложение. Я даже особо не раздумывал. Считаю, если главный тренер хочет тебя видеть в своей команде и руководство поддерживает, то дальше все зависит только от тебя.

—  Правда, что вы еще летом могли покинуть «Динамо»?
— Были предложения уйти, но у меня было еще шесть месяцев контракта с «Динамо». Но никто не хочет платить деньги за игрока, у которого остается полгода контракта. Просто так же меня никто отпускать не хотел. Я считаю, что свой контракт добросовестно отработал.

— Почему после возвращения из «Шахтера» не все в «Динамо» получилось так, как хотелось?
—  Мне сейчас сложно об этом говорить. Возможно, со временем я смогу рассказать об этом. «Динамо» навсегда останется в моем сердце. Все, что я умею на футбольном поле, меня научили в «Динамо». Я могу только пожелать удачи команде Сергея Реброва. Я буду всегда болеть за «Динамо». Хочу поблагодарить президента клуба и главного тренера за то время, которое я провел в этом коллективе.      

—  Насколько  двухгодичная дисквалификация повлияла на то, что не удалось стать основным в «Динамо»?
—   Не сказал бы, что это главная причина. После дисквалификации я прошел хорошие сборы с командой, потом выходил в стартовом составе. Просто я совершил несколько ошибок, которые повлияли на результат. Я считаю, что те матчи, в которых я играл, был на хорошем уровне. Но для того чтобы быть основным, вратарю должны доверять. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 05.01.2017 15:28
    0
    да какой хороший??? Давайте называть вещи своими именами: "ИДЕАЛЬНЫЙ" !!!
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    Ігор Середина
      Ігор Середина, 05.01.2017 15:37
    -1
    нам уже любой турецкий *спор сродни с грандом
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    Forward_dd
      Forward_dd, 05.01.2017 15:39
    +4
    У Селезня лицо как будто в рабство взяли, небойсь думает "бля вчера в финале ле играл"
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 05.01.2017 15:43
    -1
    Чемпионат может "сильный и интересный", вот только вести с Трабзонспором борьбу за 11-е место - это очень амбитно и высокопрофессионально !
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    Arius
      Arius, 05.01.2017 15:51
    +3
    Чемпионат по сравнению с нашим ( его нынешним состоянием ), на голову выше и интереснее, смогут проявить себя, уйдут в более именитый ( как Караваев ) клуб, все зависит от них! В любом вале удачи!
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    OnlyKyev1927
      OnlyKyev1927, 05.01.2017 16:20
    +1
    Forward_dd, 05.01.2017 15:39
    У Селезня лицо как будто в рабство взяли, небойсь думает "бля вчера в финале ле играл"
    зарплату мандаринами выдавать будут, вот и лицо такое)
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    smotritel777
      smotritel777, 05.01.2017 16:32
    0
    дожились...
    переход с Динамо Киев в карабюк это "хороший шаг в карьере"!
    извините, но это печально...
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