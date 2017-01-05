Александр РЫБКА: «Переход в Карабюкспор – хороший шаг в карьере»

© kardemirkarabukspor.org.tr. Александр Рыбка (слева) и Евгений Селезнев подписывают контракты с новым клубом.

29-летний голкипер в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, почему выбрал чемпионат Турции, из-за чего не удалось стать основным в «Динамо», а также о том, с какими трудностями ему придется столкнуться в новом клубе.

— Александр, поделитесь первыми впечатлениями от пребывания в новом клубе - «Карабюкспоре». Почему решили продолжить карьеру в Турции?

— Я всем доволен. Меня очень хорошо приняли в новом коллективе. Чемпионат Турции – турнир высокого уровня, играть в нем очень интересно любому футболисту. Посмотрите, насколько сильные футболисты играют в этой стране. Здесь нет простых матчей, все поединки проходят на максимальных скоростях. Считаю, переход в «Карабюкспор» — это хороший шаг в моей карьере. Буду делать все для того чтобы закрепиться в новой команде.

— «Карабюкспор» - первый заграничный клуб в вашей карьере. Ранее вы руководили игрой защитников на родном языке, но сейчас, когда в команде собраны игроки из разных стран, делать это будет немного сложнее.

— Понятно, что нужно будет адаптироваться. Скорее всего, буду подсказывать защитникам на английском. Нужно заучить самые понятные слова, чтоб отскакивало от языка. Турецкий язык тоже со временем буду осваивать. Вчера (в среду, - Прим. Р.Б.) я уже провел тренировку с командой. Игроки оставили хорошее впечатление. Я сразу увидел сильные качества футболистов. Также мне понравился подход тренерского штаба к тренировкам. В общем, пока все хорошо.

— Многие украинцы в последнее время поиграли в чемпионате Турции: Милевский в «Газиантепспоре», Бойко – в «Бешикташе», Кулач в «Эскишехирспоре». Возможно, общались с кем-то из них?

— Не успел ни с кем посоветоваться. В межсезонье было много разговоров о том, где я могу продолжить карьеру. Но это были лишь слова, а от «Карабюкспора» пришло конкретное предложение. Я даже особо не раздумывал. Считаю, если главный тренер хочет тебя видеть в своей команде и руководство поддерживает, то дальше все зависит только от тебя.

— Правда, что вы еще летом могли покинуть «Динамо»?

— Были предложения уйти, но у меня было еще шесть месяцев контракта с «Динамо». Но никто не хочет платить деньги за игрока, у которого остается полгода контракта. Просто так же меня никто отпускать не хотел. Я считаю, что свой контракт добросовестно отработал.

— Почему после возвращения из «Шахтера» не все в «Динамо» получилось так, как хотелось?

— Мне сейчас сложно об этом говорить. Возможно, со временем я смогу рассказать об этом. «Динамо» навсегда останется в моем сердце. Все, что я умею на футбольном поле, меня научили в «Динамо». Я могу только пожелать удачи команде Сергея Реброва. Я буду всегда болеть за «Динамо». Хочу поблагодарить президента клуба и главного тренера за то время, которое я провел в этом коллективе.

— Насколько двухгодичная дисквалификация повлияла на то, что не удалось стать основным в «Динамо»?

— Не сказал бы, что это главная причина. После дисквалификации я прошел хорошие сборы с командой, потом выходил в стартовом составе. Просто я совершил несколько ошибок, которые повлияли на результат. Я считаю, что те матчи, в которых я играл, был на хорошем уровне. Но для того чтобы быть основным, вратарю должны доверять.

Источник — Sport.ua

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