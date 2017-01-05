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Олимпик выйдет из отпуска 12 января

«Олимпийцы» будут участвовать в Мемориале Макарова

  • 05.01.2017 14:33
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olimpik.com.ua
© olimpik.com.ua

Изначально тренерский штаб во главе с Романом Санжаром планировал приступить к работе после отпуска 11-12 января. По последним данным, «каникулы» у футболистов «Олимпика» завершатся 12-го числа. В этот день команда соберется на базе в Счастливом, где состоится общекомандное собрание и первое втягивающее занятие. К основному коллективу примкнут и несколько ребят из молодежного состава, которые лучше других проявили себя в первой части сезона.

С 17-го по 29 января «олимпийцы» примут участие в Мемориале Макарова, где, предварительно, наставники просмотрят и ряд потенциальных новичков. После окончания турнира футболисты получат небольшую передышку, а уже 1 февраля отправятся на сбор в Турцию. Данный этап подготовки продлится до 18 февраля. Конкретика насчет спаррингов появится позже.

Источник — ФК Олимпик

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