Анжи избавится от 13 футболистов, включая Будковского

Накой это бревно Заре надо? Заре не хватает ЗАБИВНОГО ярко выраженного форварда!!! ... но эти сло...

думаю, такое не лечится, сказочный ты конечно. любви тебе, и найди работу с оплатой труда выше 50...

А я категорически против отбирать сейчас ЧМ у рашки. Отобрать надо в самый последний момент, за п...