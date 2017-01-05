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Анжи избавится от 13 футболистов, включая Будковского

В Махачкалинском клубе сменили вектор развития

  • 05.01.2017 14:03
  • 1338 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Анжи. Филипп Будковский
© ФК Анжи. Филипп Будковский

Махачкалинский «Анжи» готов отпустить 13 футболистов, предоставив им статус свободных агентов.

В конце декабря было объявлено, что российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи». Перед этим клуб на своем официальном сайте объявил о внесении корректив в деятельность клуба и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

В списке футболистов, которым «Анжи» готов предоставить статус свободных агентов, находятся Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.

Напомним, права на Будковского принадлежат донецкому Шахтеру.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 05.01.2017 14:39
    +2
    Еще один гений накормил семью. Давай обратно, в Зарю, пока хоть кому-то еще нужен.
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    ne_zidan
      ne_zidan, 05.01.2017 15:06
    +3
    В Дагестане фраза - "избавиться от 13 футболистов" звучит двусмысленно........
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 05.01.2017 15:20
    -1
    Накой это бревно Заре надо? Заре не хватает ЗАБИВНОГО ярко выраженного форварда!!! ... но эти слова точно не про Будковского... Лучше уже было Селезнева у своего рыжего хозяина просить в аренду... А кормильцу№2 прямая дорога в Азербайджан, Казахстан, Катар.... Ну, Греция или Турция будет за счастье!
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