Игорь ГОЦУЛ: «Верю, что у России заберут чемпионат мира»

© Федерация легкой атлетики Украины. Игорь Гоцул

Президент федерации легкой атлетики, первый заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул выразил уверенность, что уже в ближайшее время мировые футбольные организации примут решение об отмене чемпионата мира по футболу в России и его переноса в другую страну.

«Я верю в то, что у России отберут даже чемпионат мира по футболу, — сказал Игоря Гоцула. - Все к этому идет. Это реально, ведь нет реальных доказательств того, что Россия изменила свое отношение к цивилизованным принципам. Я тщательно наблюдаю за действиями российских чиновников. Они имитируют определенную деятельность для того, чтобы усыпить бдительность мировой общественности. Мир уже не терпит допинговых махинаций, организованных Россией».



Напомним, Россия впервые получила право провести чемпионат мира по футболу. Планируется, что он состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник — ПлюсСпорт

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