Игорь ГОЦУЛ: «Верю, что у России заберут чемпионат мира»

Президент федерации легкой атлетики, первый заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул выразил уверенность, что уже в ближайшее время мировые футбольные организации примут решение об отмене чемпионата мира по футболу в России и его переноса в другую страну.
«Я верю в то, что у России отберут даже чемпионат мира по футболу, — сказал Игоря Гоцула. - Все к этому идет. Это реально, ведь нет реальных доказательств того, что Россия изменила свое отношение к цивилизованным принципам. Я тщательно наблюдаю за действиями российских чиновников. Они имитируют определенную деятельность для того, чтобы усыпить бдительность мировой общественности. Мир уже не терпит допинговых махинаций, организованных Россией».
Напомним, Россия впервые получила право провести чемпионат мира по футболу. Планируется, что он состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Источник — ПлюсСпорт
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King King, 05.01.2017 14:46 pulse240, 05.01.2017 14:42 Anton Semchishin, 05.01.2017 14:37 Я тащусь с наших чиновников. С такой последовательностью и упертостью рассказывать о ничтожных и никому не важных вещах, на фоне тотального обнищания, коррупции, деградации населения, смертности от заболеваний, которые современный мир победил еще в середине прошлого века и продолжительности жизни, которая пробивает дно за дном. Лучше бы не про рашку рассказывал, а по селам и поселкам секции создавал, поднимал уровень спортивных мероприятий по регионам, поднимал престиж спорта и давал возможность простым ребятам выбирать спорт. Какой чиновник, такое и население страны, для которой главное что бы у Рашки ЧМ забрали, а то что у нас пздец во всех сферах жизни, так то таке. "ватан" ,а ты какое население?если, как ты сидеть здесь целыми сутками ,то будет пипец! иди работай сделай ,что то полезное!и хватит каркать! Дай мне определение слову "ватан"
я тебе ни чего не должен!тем более давать определение слову "ватан"!дать я могу тебе кое что другое! так что иди работай,полезным займись!кстати "ватан" ежедневная турецкая газета!)))))гугл тебе в помощь!)))
pulse240, 05.01.2017 14:48 King King, 05.01.2017 14:46 pulse240, 05.01.2017 14:42 Anton Semchishin, 05.01.2017 14:37 Я тащусь с наших чиновников. С такой последовательностью и упертостью рассказывать о ничтожных и никому не важных вещах, на фоне тотального обнищания, коррупции, деградации населения, смертности от заболеваний, которые современный мир победил еще в середине прошлого века и продолжительности жизни, которая пробивает дно за дном. Лучше бы не про рашку рассказывал, а по селам и поселкам секции создавал, поднимал уровень спортивных мероприятий по регионам, поднимал престиж спорта и давал возможность простым ребятам выбирать спорт. Какой чиновник, такое и население страны, для которой главное что бы у Рашки ЧМ забрали, а то что у нас пздец во всех сферах жизни, так то таке. "ватан" ,а ты какое население?если, как ты сидеть здесь целыми сутками ,то будет пипец! иди работай сделай ,что то полезное!и хватит каркать! Дай мне определение слову "ватан" я тебе ни чего не должен!тем более давать определение слову "ватан"!дать я могу тебе кое что другое! так что иди работай,полезным займись!кстати "ватан" ежедневная турецкая газета!)))))гугл тебе в помощь!)))
King King, 05.01.2017 14:46
pulse240, 05.01.2017 14:42 Anton Semchishin, 05.01.2017 14:37 Я тащусь с наших чиновников. С такой последовательностью и упертостью рассказывать о ничтожных и никому не важных вещах, на фоне тотального обнищания, коррупции, деградации населения, смертности от заболеваний, которые современный мир победил еще в середине прошлого века и продолжительности жизни, которая пробивает дно за дном. Лучше бы не про рашку рассказывал, а по селам и поселкам секции создавал, поднимал уровень спортивных мероприятий по регионам, поднимал престиж спорта и давал возможность простым ребятам выбирать спорт. Какой чиновник, такое и население страны, для которой главное что бы у Рашки ЧМ забрали, а то что у нас пздец во всех сферах жизни, так то таке. "ватан" ,а ты какое население?если, как ты сидеть здесь целыми сутками ,то будет пипец! иди работай сделай ,что то полезное!и хватит каркать!
я плачу налоги, чтобы чиновники выполняли свою работу, как я выполняю свою. в мои обязанности не входит популяризация спорта и организация турниров. хотя, о чем это я, ты же, наверное, что-то делаешь очень полезное для общества, уверен. и в политике разбираешься, та и в целом, интеллектуал.
pulse240, 05.01.2017 14:48 King King, 05.01.2017 14:46 pulse240, 05.01.2017 14:42 Anton Semchishin, 05.01.2017 14:37 Я тащусь с наших чиновников. С такой последовательностью и упертостью рассказывать о ничтожных и никому не важных вещах, на фоне тотального обнищания, коррупции, деградации населения, смертности от заболеваний, которые современный мир победил еще в середине прошлого века и продолжительности жизни, которая пробивает дно за дном. Лучше бы не про рашку рассказывал, а по селам и поселкам секции создавал, поднимал уровень спортивных мероприятий по регионам, поднимал престиж спорта и давал возможность простым ребятам выбирать спорт. Какой чиновник, такое и население страны, для которой главное что бы у Рашки ЧМ забрали, а то что у нас пздец во всех сферах жизни, так то таке. "ватан" ,а ты какое население?если, как ты сидеть здесь целыми сутками ,то будет пипец! иди работай сделай ,что то полезное!и хватит каркать! Дай мне определение слову "ватан" я тебе ни чего не должен!тем более давать определение слову "ватан"!дать я могу тебе кое что другое! так что иди работай,полезным займись!кстати "ватан" ежедневная турецкая газета!)))))гугл тебе в помощь!)))
По твоей логике, за базар ты тоже не должен отвечать. Типичное школоло.
запомни базаришь ты,я с тобой пока разговариваю!
King King, 05.01.2017 14:54 pulse240, 05.01.2017 14:48 King King, 05.01.2017 14:46 pulse240, 05.01.2017 14:42 Anton Semchishin, 05.01.2017 14:37 Я тащусь с наших чиновников. С такой последовательностью и упертостью рассказывать о ничтожных и никому не важных вещах, на фоне тотального обнищания, коррупции, деградации населения, смертности от заболеваний, которые современный мир победил еще в середине прошлого века и продолжительности жизни, которая пробивает дно за дном. Лучше бы не про рашку рассказывал, а по селам и поселкам секции создавал, поднимал уровень спортивных мероприятий по регионам, поднимал престиж спорта и давал возможность простым ребятам выбирать спорт. Какой чиновник, такое и население страны, для которой главное что бы у Рашки ЧМ забрали, а то что у нас пздец во всех сферах жизни, так то таке. "ватан" ,а ты какое население?если, как ты сидеть здесь целыми сутками ,то будет пипец! иди работай сделай ,что то полезное!и хватит каркать! Дай мне определение слову "ватан" я тебе ни чего не должен!тем более давать определение слову "ватан"!дать я могу тебе кое что другое! так что иди работай,полезным займись!кстати "ватан" ежедневная турецкая газета!)))))гугл тебе в помощь!))) King King, 05.01.2017 14:46 pulse240, 05.01.2017 14:42 Anton Semchishin, 05.01.2017 14:37 Я тащусь с наших чиновников. С такой последовательностью и упертостью рассказывать о ничтожных и никому не важных вещах, на фоне тотального обнищания, коррупции, деградации населения, смертности от заболеваний, которые современный мир победил еще в середине прошлого века и продолжительности жизни, которая пробивает дно за дном. Лучше бы не про рашку рассказывал, а по селам и поселкам секции создавал, поднимал уровень спортивных мероприятий по регионам, поднимал престиж спорта и давал возможность простым ребятам выбирать спорт. Какой чиновник, такое и население страны, для которой главное что бы у Рашки ЧМ забрали, а то что у нас пздец во всех сферах жизни, так то таке. "ватан" ,а ты какое население?если, как ты сидеть здесь целыми сутками ,то будет пипец! иди работай сделай ,что то полезное!и хватит каркать! я плачу налоги, чтобы чиновники выполняли свою работу, как я выполняю свою. в мои обязанности не входит популяризация спорта и организация турниров. хотя, о чем это я, ты же, наверное, что-то делаешь очень полезное для общества, уверен. и в политике разбираешься, та и в целом, интеллектуал.
сумма налогов которые ты платишь?и еще для чего платят налоги?
думаю, такое не лечится, сказочный ты конечно. любви тебе, и найди работу с оплатой труда выше 50$/мес, может, на книги хватит, или на путешествие куда-то дальше Жмеринки.
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