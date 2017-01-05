Арсенал потерял защитника на месяц

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Полузащитник «Арсенала» Франсис Кокелен пропустит до одного месяца с травмой задней поверхности бедра.Напомним, Кокелену потребовалась замена уже на 28-й минуте выездного матча против «Борнмута» (3:3) во вторник вечером. Травма 25-летнего француза оказалась достаточно серьезной, и теперь Франсис пропустит около трех матчей Премьер-Лиги, а также два поединка Кубка Англии при условии, что «канониры» не вылетят уже в 3-м раунде.

Реалистичной датой возвращения Кокелена в строй может стать 4 февраля, когда «Арсенал» совершит выезд к «Челси» в рамках Премьер-Лиги. Это будет матч огромной важности для обеих команд.

«Он пропустит три-четыре недели. Это травма задней поверхности бедра», — приводит слова главного тренера «канониров» Арсена Венгера Evening Standard.

Таким образом, потеря Кокелена лишает Венгера выбора на позиции опорного полузащитника, ведь немногим ранее «канониры» проводили на Кубок Африки Мохамеда Эльнени. Теперь «Арсенал» вынужден положиться на Гранита Джаку.

Также Венгер рассказал о состоянии других игроков в преддверии субботнего матча Кубка Англии против «Суонси», не исключив участие в нем и нападающего Данни Уэлбека.

«У нас могут быть проблемы с Пересом, он повредил лодыжку. Ближе всех к возвращению Уолкотт, но он еще не готов. Мы задействуем 90% имеющихся игроков. Я предоставлю отдых лишь Косьелни. Конечно, в воротах сыграет Оспина. Возможно, я также дам отдохнуть Санчесу».

«Я пока не решил насчет Уэлбека, но он может появиться на поле. Это немного зависит от ситуации с Пересом», — добавил Венгер

Источник — Fapl.ru

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