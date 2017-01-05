ПАНКОВ: «Есть три команды, которые претендуют на Петрова»

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Александр Панков, представляющий интересы Кирилла Петрова, рассказал о перспективах дальнейшей карьеры футболиста.

«Надеюсь в ближайшие два дня у нас будет подписан контракт с новым клубом. Сейчас я не могу что-то говорить конкретно, так как соглашение еще не заключено. Могу сказать лишь, что есть три команды, которые конкретно претендуют на Кирилла. Одна команда из Азии. Другая команда из Азербайджана. Она имеет большое имя в своей стране и сильный имидж. И еще одна команда представляет высший дивизион чемпионата Греции.

У нас имеются от всех этих клубов детальные предложения. Переговоры по ним уже проведены. Думаю, в течение двух ближайших дней между ними нами будет сделан выбор. Последнее слово осталось за самим Кириллом.

Украина? Мы изначально рассматривали вопрос продолжения Кириллом карьеры именно за границей. Еще летом у него была возможности уйти в команду Суперлиги Греции, но в самый последний момент переход сорвался из-за появившейся недоговоренности», - сказал Панков.

Ранее сообщалось, что Петров подпишет контракт с аутсайдером чемпионата Азербайджана - бакинским «Нефтчи».

Источник — Sportarena

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