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Златан Ибрагимович — лучший игрок АПЛ по итогам декабря

В свои 35 лет шведский форвард держит высокую планку

  • 05.01.2017 12:58
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instagram.com/iamzlatanibrahimovic. Златан Ибрагимович
© instagram.com/iamzlatanibrahimovic. Златан Ибрагимович

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком Премьер-лиги по итогам декабря.

В декабре швед вышел на поле в шести матчах и забил пять голов.

На второй позиции в опросе болельщиков оказался Сесар Аспиликуэта, на третьей – вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд.

Источник — Sport.ua

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