Златан Ибрагимович — лучший игрок АПЛ по итогам декабря

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком Премьер-лиги по итогам декабря.
В декабре швед вышел на поле в шести матчах и забил пять голов.
На второй позиции в опросе болельщиков оказался Сесар Аспиликуэта, на третьей – вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд.
Источник — Sport.ua
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