Экс-игрока Волыни сватают в топ-клуб РПЛ

© Fc-metalist.com

Румынский полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви, ранее выступавший за луцкую «Волынь», может перейти в клуб из первой пятерки Российской футбольной премьер-лиги, заявил представитель игрока Даниэл Драгош.

«У нас есть предложения от двух российских клубов, - сказал Драгош. - Но это не топ-клубы. Мы ждем ответа от клуба из первой пятерки, возможно, Эрик перейдет туда».

В ответ на вопрос, есть ли шанс, что полузащитник останется в «Томи», собеседник агентства сообщил: «Есть, но совсем небольшой. Однако в футболе может случиться всякое. Все должно проясниться в течение одной-двух недель».

После 17 туров чемпионата России первая пятерка РФПЛ выглядит следующим образом: «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Терек» (Грозный), «Краснодар».

Источник — Р-Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.