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Экс-игрока Волыни сватают в топ-клуб РПЛ

Эрик Бикфалви готовится покинуть «Томь»

  • 05.01.2017 12:53
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Fc-metalist.com
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Румынский полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви, ранее выступавший за луцкую «Волынь», может перейти в клуб из первой пятерки Российской футбольной премьер-лиги, заявил представитель игрока Даниэл Драгош.

«У нас есть предложения от двух российских клубов, - сказал Драгош. - Но это не топ-клубы. Мы ждем ответа от клуба из первой пятерки, возможно, Эрик перейдет туда».

В ответ на вопрос, есть ли шанс, что полузащитник останется в «Томи», собеседник агентства сообщил: «Есть, но совсем небольшой. Однако в футболе может случиться всякое. Все должно проясниться в течение одной-двух недель».

После 17 туров чемпионата России первая пятерка РФПЛ выглядит следующим образом: «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Терек» (Грозный), «Краснодар».

Источник — Р-Спорт

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