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Порту интересуется Тайсоном

Лидером «Шахтера» заинтересовались в Португалии

  • 05.01.2017 12:52
  • 745 просмотров
  • 1 комментария
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shakhtar.com. Тайсон
© shakhtar.com. Тайсон

По информации издания Record, полузащитник «Шахтера» Тайсон попал в сферу интересов «Порту». Трансфер может обойти португальському клубу в 5 миллионов евро, но завершению сделки могут поменшать высокие требования игрока по зарплате.

Интерес «Порту» к Тайсону также подтвердил его агент Диего Дорналлес.

«Порту» обращался к Тайсону, но сперва мы должны говорить с «Шахтером», – сказал Дорналлес.

Отметим, что ранее наставник горняков Пауло Фонсека заявил, что уход Тайсона исключен.

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Комментарии
    pulse240
      pulse240, 05.01.2017 13:08
    +1
    Тайсон сам сказал, что будет вести переговоры только с его родненьким Интернасионалем, даже если ему Реал или Барса предложат контракт с зп как у Тевеса в Китае )
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