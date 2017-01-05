Порту интересуется Тайсоном

© shakhtar.com. Тайсон

По информации издания Record, полузащитник «Шахтера» Тайсон попал в сферу интересов «Порту». Трансфер может обойти португальському клубу в 5 миллионов евро, но завершению сделки могут поменшать высокие требования игрока по зарплате.

Интерес «Порту» к Тайсону также подтвердил его агент Диего Дорналлес.

«Порту» обращался к Тайсону, но сперва мы должны говорить с «Шахтером», – сказал Дорналлес.

Отметим, что ранее наставник горняков Пауло Фонсека заявил, что уход Тайсона исключен.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.