Виктор Коваленко — самый дорогой молодой футболист Украины

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Авторитетный портал Transfermarkt 3 января обновил цены на футболистов украинских клубов, а проект Золотой Талант выбрал самых ценных молодых игроков, включая наших за рубежом. При этом мы сравнили цены в предыдущее оценивание (не у всех оно производилось одновременно — это видно по датам), чтобы была видна динамика.



У шести футболистов цена получилась семизначная, а самым дорогостоящим оказался Виктор Коваленко из Шахтера. Правда, в европейских лигах обновления еще не было. Чисто теоретически можно предположить, что Александр Зинченко тоже получит хорошую прибавку к ценнику, но хватит ли ее, чтобы обойти Коваленко, не будем загадывать.



Нижний порог для попадания в этот рейтинг мы установили в 300 тысяч евро. Перешагнули его 40 футболистов. Двое из них уже успели сменить клуб зимой: Вячеслав Лухтанов из Гелиоса ушел в Верес, Александр Каплиенко после неудачной гастроли в турецкий Аланьяспор теперь в Черноморце. А Роман Яремчук, разыгравшийся в Александрии, возвращается из аренды в Динамо, с которым проведет сборы.



Отметим, что сразу трое из списка 3 января впервые получили финансовую оценку от Transfermarkt и с ходу попали в топ-40 украинской молодежи.

Источник — Золотой талант Украины

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