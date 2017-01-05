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Горяинов сменит Сивуху на посту тренера вратарей Металлиста 1925

Экс-голкипер харьковского клуба попробует себя в роли наставника

  • 05.01.2017 12:06
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  • 1 комментария
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metalist.ua. Александр Горяинов
© metalist.ua. Александр Горяинов

Александр Горяинов станет помощником Александра Призетко в «Металлисте 1925». Горяинов вместо Юрия Сивухи, который получил предложение из-за рубежа, будет работать тренером вратарей.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Владимир Линке.

«Сергей Ралюченко будет помогать Призетко. Еще точно мы не решили, но, по крайней мере, чтобы не брать со стороны. Юрий Сивуха ушел, и Александра Горяинова попросим, чтобы он работал с вратарями», — сказал Линке. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    rulesfkp
      rulesfkp, 05.01.2017 12:19
    +1
    когда наш "Метал" выйдет в ПЛУ
    Ссылка
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