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«Ливерпуль» теряет очки в Сандерленде

«Ливерпуль» был бы не «Ливерпулем», если бы после сложнейшей победы над одним из главных конкурентов в борьбе за чемпионство «Ман Сити» не потерял бы очки в следующем матче с «Сандерлендом». Команда Юргена Клоппа (для самого немца отчетная встреча была 50-й в АПЛ) сама себе находит трудности там, где их можно обходить или просто до этого не доводить.

Мерсисайдцы просто обязаны были побеждать «Сандерленд», поскольку у них была прекрасная возможность (сколько этих возможностей «Ливерпуль» уже упустил в этом сезоне) сократить отставание от «Челси» до трех очков в случае поражения «синих». «Челси» все-таки уступил «Тоттенхэму», а «Ливерпуль» потерял очки на «Стэдиум оф Лайт», дважды ведя в счете. Так чемпионство не добывают.

«Черные коты» дважды забили с пенальти усилиями Джермейна Дефо. У «красных» 9-м голом в сезоне в Премьер-лиге отличился Садио Мане, также забил и Даниэль Старридж, получивший шанс сыграть в основе. Оба мяча, к слову, были забиты со стандартных положений. А Мане вместо героя в какой-то степени стал антигероем. Ведь выведя свою команду вперед, он в эндшпиле встречи зачем-то сыграл рукой в своей штрафной, после чего Дефо во второй раз в поединке с 11-метровой отметки не оставил шансов Симону Миньоле.

«Сандерленд» — «Ливерпуль» 2:2 (ВИДЕО)

Голы: Дефо, 25 (с пенальти), 84 (с пенальти) – Старридж, 19, Мане, 72

«Сандерленд»: Манноне — Лав, О'Ши, Джилободжи, ван Анхолт — Ндонг, Родвелл (Манкильо, 65), Ларссон – Янузай (Хазри, 79), Борини, Дефо

«Ливерпуль»: Миньоле — Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер (Морено, 46) — Лаллана, Джан, Вейналдум (Ориги, 73) — Мане, Фирмино, Старридж (Лейва, 80)

Предупреждения: Родвелл, Ларссон – Милнер, Мане, Лаллана

«Ириски» бьют «Саутгемптон»

Рональд Куман разгромил свою бывшую команду «Саутгемптон», взяв убедительный реванш за минимальное поражение в первом круге. Глядя на итоговый результат, может показаться, что «Эвертон» одержал легкую победу. На самом деле это не так. На протяжении большей части поединка была равная игра, и только в заключительные 17 минут встречи «ириски» существенно активизировали свои действия и сумели за этот игровой отрезок трижды поразить ворота Фрейзера Форстера.

Сначала первым голом в сезоне отличился Эннер Валенсия (эквадорец серьезно усилил игру своей команды со скамейки), затем с пенальти, которое заработал все тот же Валенсия, забил Лейтон Бэйнс, а жирную точку поставил Ромелу Лукаку, преследующий в бомбардирской гонке Златана Ибрагимовича, Алексиса Санчеса и Диего Косту.

«Эвертон» – «Саутгемптон» 3:0

Голы: Валенсия, 73, Бэйнс, 81 (с пенальти), Лукаку, 89

«Эвертон»: Роблес — Коулмэн, Уильямс, Фунес Мори, Бэйнс — Гуйе, Т. Дэвис – Леннон (Валенсия, 61), Баркли (Барри, 85), Кэлверт-Льюин (Миральяс, 12) — Лукаку

«Саутгемптон»: Форстер – Соареш (Стивенс, 6), Фонте, Йосида, Маккуин — Класи (Лонг, 78), Ромеу, Уорд-Проуз — Тадич (Буфаль, 67), Редмонд, Родригес

Предупреждение: Уорд-Проуз

«Манчестер Юнайтед» увозит победу из Лондона

Команда Жозе Моуриньо продолжает победную серию, которая уже достигла отметки в шесть матчей. Это лучший отрезок «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. До этого момента более трех матчей в сезоне «манкунианцы» не выигрывали. Хотя по игре МЮ по-прежнему нестабилен. Это и показала выездная встреча с «Вест Хэмом».

«Красным дьяволам» очень облегчило игру раннее удаление Софиана Фегули, а «молотобойцам», соответственно, полностью сломало игру. Впрочем, даже в меньшинстве команда Славена Билича долгое время смотрелась не хуже именитого соперника, создавая остроту у ворот Давида Де Хеа. Самый опасный момент не сумел воплотить в гол Мичейл Антонио, не реализовавший чистый выход один на один.

МЮ смотрелся бледно в атаке до выхода на замену Маркуса Рэшфорда. Именно 19-летний форвард увеличил скорость своей команды в атаке. И уже спустя четыре минуты после выхода на поле Рэшфорда «манкунианцы» открыли счет. Маркус сделал ассист, а Хуан Мата, также вышедший на замену во втором тайме, забил свой 6-й гол в сезоне во всех соревнованиях. Испанец в очередной раз доказал, что он твердый игрок основы и Жозе Моуриньо совершенно напрасно (я бы сказал упрямо) держит его в запасе.

Забитый мяч Хуана Маты стал переломным моментом в поединке, после чего «Вест Хэм» прийти в себя уже не смог. А «Манчестер Юнайтед» забил еще однажды, правда, сделал это Златан Ибрагимович с чистейшего офсайда. Вопросы к главному арбитру Майку Дину по итогам матча явно накопились.

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» 0:2 (ВИДЕО)

Голы: Мата, 63, Ибрагимович, 78

«Вест Хэм»: Рэндольф — Нордтвейт, Рид, Огбонна, Крессвелл – Куяте (Фернандеш, 82), Обианг, Лансини (Айю, 89) — Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан (Мата, 46) — Эррера, Каррик, Погба – Лингард (Рэшфорд, 58), Мхитарян (Смоллинг, 65), Ибрагимович

Предупреждения: Пайе, Нордтвейт – Дармиан, Валенсия

Удаление: Фегули, 15 (прямая к.к.)

Чудо-спасение «Арсенала»

«Борнмут» сполна подтвердил, что является очень крепкой командой, особенно, когда играет дома, а также командой, от которой по-хорошему не знаешь чего ожидать. «Ливерпуль» уже почувствовал на себе всю силу «вишен», был близок к поражению и «Арсенал», но каким-то чудом лондонская команда в фантастическом по накалу матче сумела отыграться с 0:3.

А начиналось для «Борнмута» все как нельзя хорошо.Уже в стартовые 20 минут хозяева дважды распечатали ворота Петра Чеха. Чарли Дэниелс воспользовался провалом обороны «канониров», а Каллум Уилсон хладнокровно реализовал пенальти. Команда Эдди Хау и не думала останавливаться и в начале второго тайма забила третий гол усилиями одного из лучших игроков в этой встрече Райана Фрейзера (на счету шотландца еще и заработанный пенальти).

Сенсация, спросите вы? Да она была близкой, но не суждено было ею стать. Главная ошибка «Борнмута» в том, что продолжая создавать моменты, команда большими силами отошла назад и сконцентрировалась исключительно на обороне собственных ворот. «Арсенал» серьезно взвинтил темп только после того, как уступал 0:3. И этого оказалось достаточно, чтобы спасти игру.

Очень удачно вошел в игру со скамейки Лукас Перес, а главным творцом камбэка подопечных Арсена Венгера стал Оливье Жиру. Сначала француз дважды ассистировал Алексису Санчесу и Лукасу Пересу, а затем уже в компенсированное время замкнул хорошую передачу Гранита Джаки, принеся своей команде ничью. Потеря очков стоила «Арсеналу» третьего места. «Канониры» пропустили вперед «Тоттенхэм» и «Ман Сити», и занимают теперь пятую позицию.

«Борнмут» – «Арсенал» 3:3 (ВИДЕО)

Голы: Дэниелс, 16, Уилсон, 20 (с пенальти), Фрейзер, 58 – Санчес, 70, Л. Перес, 75, Жиру, 90+2

«Борнмут»: Боруц – Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниелс – Артер, Гослинг – Станислас, Кинг (Серман, 63), Фрейзер (А. Смит, 68) – Уилсон (Б. Смит, 90)

«Арсенал»: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни (Паулиста, 64), Монреаль – Коклен (Окслейд-Чемберлен, 28), Джака — Ивоби (Л. Перес, 63), Рэмси, Санчес – Жиру

Предупреждения: Кук, Боруц – Бельерин, Рэмси, Мустафи

Удаление: Фрэнсис, 82 (прямая к.к.)

«Тоттенхэм» прерывает победную серию «Челси»

Вот и подошла к концу великолепная 13-матчевая победная серия «Челси». «Тоттенхэм» в лондонском дерби был куда убедительнее и просто не оставил шансов команде Антонио Конте, заставив ее потерпеть первое поражение за три месяца. Впрочем, для интриги в чемпионской гонке АПЛ, безусловно, поражение «Челси» на руку всем. И нам пишущим журналистам, а также поклонникам английского футбола, тоже, ведь смотреть на гегемонию одной команды не интересно и нудно, тем более в сильнейшей лиге мира.

Главным героем отчетной встречи на «Уайт Харт Лейн» стал Деле Алли, оформивший победный дубль. 20-летний полузащитник «шпор», забивший 7 голов в последних 4-х поединках (в том числе на его счету три дубля в последних трех матчей), показывает фантастический футбол и пребывает в отменной форме. Среди английских игроков на сегодня он лучший наравне с Адамом Лалланой. А ведь еще в позапрошлом сезоне Деле выступал за «МК Донс» в третьем дивизионе.

Также весомый вклад в победу «Тоттенхэма» внес и Кристиан Эриксен. Датчанин отдал две прекрасные передачи, после которых не забить Деле Алли было сложно. В целом же если говорить об игре, отмечу, что команда Маурисио Почеттино полностью переиграла «Челси» (фактически во всех компонентах игры хозяева были сильнее) и абсолютно заслужено добыла победу, тем самым взяв убедительный реванш у «синих» за минимальное поражение в первом круге.

Подопечные Антонио Конте только на старте второго тайма показали себя агрессивной командой, серьезно прижав «шпор» и создав несколько моментов у чужих ворот. В дальнейшем по ходу всего матча «Тоттенхэм» уверенно контролировал игру.

Таким образом, «Челси» хоть и уступил впервые за 13 матчей, по-прежнему, продолжает уверенно лидировать. Разница между «Ливерпулем», который в этом туре совершил осечку, и «Челси» сократилась всего на одно очко, зато подтянулись другие команды, немного сократившие свое отставание от «аристократов». В их числе и «Тоттенхэм», поднявшийся с пятого на третье место.

«Тоттенхэм» – «Челси» 2:0 (ВИДЕО)

Голы: Алли, 45+1, 54

«Тоттенхэм»: Льорис — Дайер, Альдервейрельд, Вертонген — Уокер, Дембеле (Уинкс, 74), Ваньяма, Роуз – Эриксен, Алли (Сиссоко, 86) – Кейн (Сон Мин, 90+2)

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес (Батшуайи, 85), Матич, Канте (Фабрегас, 79), Алонсо (Виллиан, 65) — Педро, Азар, Коста

Предупреждения: Ваньяма, Алли, Роуз – Педро, Кэхилл

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Источник — Sport.ua

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