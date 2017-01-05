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Максим МАЛЫШЕВ: «Очень скучаю по прекрасной Донбасс Арене»

Полузащитник «Шахтера» встретил новый год в Донецке

  • 05.01.2017 11:52
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ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Полузащитник «горняков» – о путешествии на Сейшельские острова, поездке в Донецк и футболе.

– Максим, как проходит отпуск?
– Все отлично. Сначала вместе с Ваней Ордецом и Богданом Бутко побывал на Сейшелах, а потом приехал в Донецк и в кругу семьи встретил Новый год. Уже готовлюсь к предстоящим сборам, форму поддерживаю регулярно. С ребятами собираемся, играем в футбол.

– Ты решил не нарушать традицию и этот Новый год также встретить в Донецке?
– Я стараюсь побывать дома при первой же возможности, потому распланировал отпуск так, чтобы обязательно на Новый год приехать в Донецк. Здесь у меня семья, родные и близкие мне люди. В этот раз компанию мне составил Богдан Бутко, также виделся с Виталием Виценцом и ребятами из Академии «Шахтера». Конечно, побывал на «Донбасс Арене». Очень скучаю по нашему прекрасному стадиону. Уверен, рано или поздно мы все равно вернемся в Донецк и будем радовать болельщиков красивой игрой и победами.

– C кем из ребят поддерживаешь отношения? Скучаешь ли по футболу?
– Уже порядком соскучился по футболу, тренировкам, ребятам, по команде. С нетерпением жду сборов и начала второй части сезона. Часто общаюсь с Богданом Бутко, Ваней Ордецом. Получил много поздравлений с днем рождения и новогодними праздниками, с партнерами часто обмениваемся сообщениями. Словом, не теряем друг друга.

Источник — ФК Шахтер

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