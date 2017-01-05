У Анжи — новый тренер

© ФК Анжи. Александр Григорян

«Анжи» возглавил 50-летний российский специалист Александр Григорян, известный по работе как в женском футболе, так и с клубами Футбольной национальной лиги.

До перехода в «Анжи» Григорян являлся главным тренером «СКА-Хабаровска», с которым пробился в 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка России, обыграв московский «Спартак» (1:0) и уступив на выезде «Рубину» (0:1 в дополнительное время), а также финишировал по итогам первой части сезона на третьем месте в ФНЛ.

Источник — ФК Анжи

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