Александр Караваев, контракт которого принадлежит «Шахтеру», подпишет с «Фенербахче» арендное соглашение. Сроки, на которые будет подписан контракт, пока неизвестны. По некоторым данным, в соглашении не будет прописана опция выкупа контракта.
Вчера вечером Караваев прибыл в Стамбул, а сегодня пройдет медосмотр и подпишет личное соглашение с турецким клубом.
Источник — Sport.ua
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