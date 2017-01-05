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Петров подпишет контракт с Нефтчи

Украинский полузащитник продолжит карьеру а Азербайджане

  • 05.01.2017 11:11
  • 470 просмотров
  • 1 комментария
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azerisport.com
© azerisport.com

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» подпишет украинского защитника Кирилла Петрова.

На днях футболист присоединится к команде на сборах в Турции. Соглашение будет рассчитано на полтора года.

Последним клубом 26-летнего Петрова был донецкий «Олимпик». Он является воспитанником киевского «Динамо».

Источник — Azerisport.com

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