Петров подпишет контракт с Нефтчи

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Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» подпишет украинского защитника Кирилла Петрова.

На днях футболист присоединится к команде на сборах в Турции. Соглашение будет рассчитано на полтора года.

Последним клубом 26-летнего Петрова был донецкий «Олимпик». Он является воспитанником киевского «Динамо».

Источник — Azerisport.com

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