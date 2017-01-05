Петров подпишет контракт с Нефтчи

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» подпишет украинского защитника Кирилла Петрова.
На днях футболист присоединится к команде на сборах в Турции. Соглашение будет рассчитано на полтора года.
Последним клубом 26-летнего Петрова был донецкий «Олимпик». Он является воспитанником киевского «Динамо».
Источник — Azerisport.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.