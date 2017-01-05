Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер согласен отдать Алана Патрика в Фенербахче

Турецкий клуб может арендовать бразильского хавбека «горняков»

  • 05.01.2017 10:42
  • 1359 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Донецкий «Шахтер» согласился отдать 25-летнего полузащитника Алана Патрика в бесплатную аренду в «Фенербахче».

Переход состоится, если кандидатуру игрока одобрит главный тренер турецкого клуба Дик Адвокат.

Последнее время Алан Патрик защищал цвета бразильского «Фламенго» на правах аренды, зимой он должен вернуться в расположение «горняков».

Источник — Fotospor

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 05.01.2017 10:53
    +1
    "в бесплатную аренду" - это на горняков не похоже...
    Ссылка
    darvey77
      darvey77, 05.01.2017 11:11
    +3
    а на.. ой извените, а зачем его из Фламенго выдёргивать если решили уже в другое место отдавать?
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 05.01.2017 11:49
    -2
    В бесплатную аренду? Дальше можно не читать. Давно такого бреда не было
    Ссылка
    rem
    online
      rem, 05.01.2017 11:56
    +1
    Vadim Kuzmenko, 05.01.2017 11:49
    В бесплатную аренду? Дальше можно не читать. Давно такого бреда не было

    Что здесь бредового? Так обычно делают, чтоб зарплату не платить.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.