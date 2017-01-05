Шахтер согласен отдать Алана Патрика в Фенербахче

Донецкий «Шахтер» согласился отдать 25-летнего полузащитника Алана Патрика в бесплатную аренду в «Фенербахче».
Переход состоится, если кандидатуру игрока одобрит главный тренер турецкого клуба Дик Адвокат.
Последнее время Алан Патрик защищал цвета бразильского «Фламенго» на правах аренды, зимой он должен вернуться в расположение «горняков».
Источник — Fotospor
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Что здесь бредового? Так обычно делают, чтоб зарплату не платить.
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