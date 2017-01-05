Бернард может перейти в Марсель

© ФК Шахтер Донецк. Бернард

24-летний полузащитник «Шахтера» Бернард может стать игроком «Марселя».

Французский клуб намерен усилить позицию атакующего полузащитника. «Горняки» хотят за своего футболиста не менее €15 миллионов при зарплате Бернарда в €3 миллиона за сезон.

В текущем сезоне Бернард провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.

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