Бернард может перейти в Марсель

24-летний полузащитник «Шахтера» Бернард может стать игроком «Марселя».
Французский клуб намерен усилить позицию атакующего полузащитника. «Горняки» хотят за своего футболиста не менее €15 миллионов при зарплате Бернарда в €3 миллиона за сезон.
В текущем сезоне Бернард провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.
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