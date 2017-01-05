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Бернард может перейти в Марсель

Французский клуб заинтересован в хавбеке «Шахтера»

  • 05.01.2017 10:24
  • 1137 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Бернард
© ФК Шахтер Донецк. Бернард

24-летний полузащитник «Шахтера» Бернард может стать игроком «Марселя».

Французский клуб намерен усилить позицию атакующего полузащитника. «Горняки» хотят за своего футболиста не менее €15 миллионов при зарплате Бернарда в €3 миллиона за сезон.

В текущем сезоне Бернард провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 05.01.2017 10:59
    -1
    Шахтер не отдаст!!!!Они и так уже потеряли Тайсона можно сказать если ещё и Бернарда потеряют,єто будет жесть!!!!!
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    darvey77
      darvey77, 05.01.2017 11:12
    +1
    только только Бернард начал играть за Шахтёр, жаль если отдадут
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    Brian10
      Brian10, 05.01.2017 11:42
    0
    Не отдадут, да ещё и за такие жалкие 15 млн. Бернард сейчас самый ценный, после Фреда игрок команды + Шахтёр его покупал за 20 млн.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 05.01.2017 11:50
    +1
    Веселый чемпионат нас ждет!
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