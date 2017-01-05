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Амбросий ЧАЧУА: «Будем биться за Львов и Карпаты»

Футболист львовского клуба поделился ожиданиями от второй части сезона

  • 05.01.2017 09:12
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fckarpaty.com.ua. Амбросий Чачуа
© fckarpaty.com.ua. Амбросий Чачуа

Вже за кілька днів футболісти львівських «Карпат» зберуться на тренувальній базі у Брюховичах, де розпочнуть підготовку до другої половини сезону. А поки гравці «зелено-білих» насолоджуються останніми миттєвостями заслуженої відпустки. Про те, як минають святкові дні, розповів Амбросій Чачуа. Один з кращих бомбардирів львівської команди у цьому сезоні не оминув теми своєї хорошої результативності в осінній частині Ліги Парі-Матч.

– Амбросію, як проходить твоя відпустка?
– Після того, як наш чемпіонат пішов на перерву я провів кілька тижнів у Львові. Далі вирушив у Рівне до батьків, де й перебуваю зараз. Новий рік також святкував удома. Цьогоріч вирішив не їхати за кордон і провів відпочинок в Україні в колі сім’ї.

– Про новорічні бажання розповідати не можна, інакше існує загроза того, що вони не збудуться. Однак чи можна сказати, що Новий рік для тебе – це нові надії і сподівання, про які ти думав у новорічну ніч?
– Безперечно, я, як і кожен з моїх партнерів, сподіваюся і вірю, що у 2017-му наші справи йтимуть краще. Надіємося, що підстав для радості у наших вболівальників буде набагато більше, ніж торік.

– Менше тижня залишається до завершення відпустки. Чи сповна ти відпочив і набрався сил?
– Однозначно, адже у мене було достатньо часу для того, щоб отримати необхідний заряд енергії і у гарному настрої відправитися на збори і готуватися до продовження чемпіонату.

– Перед тим, як вирушити у відпустку, ви отримали певні настанови від тренерського штабу?
– Перш за все, кожен з нас є професіоналом і знає, як потрібно поводити себе у вільний час. Ми повинні тримати себе у тонусі, щоб потім було легше на зборах.

– Кажуть, деякі футболісти під час відпустки намагаються уникати м’яча. Ти також повністю ізолював себе від футболу на час відпочинку?
– Так, є таке. Потрібно відпочити і скучити за м’ячем. Пройшло вже достатньо часу, тому хочеться якнайшвидше повернутися до тренувань.

– За партнерами ти також, мабуть, засумував. Деякі карпатівці разом вирушили у далекі поїздки на час відпустки. Чи спілкувався з хлопцями протягом цього часу?
– Так, постійно був на зв’язку – з Костевичем, Мірошніченком. Та й з іншими партнерами переписувався. Вітали один одного з новорічними святами.

– У футболістів «Карпат» є спільна група у певних мобільних додатках, де вони спілкуються між собою?
– Так, маємо загальнокомандну групу, де періодично спілкуємося, вітаємо зі святами, обговорюємо різні теми.

– Якщо оглянутися і проаналізувати першу частину чемпіонату, то варто відзначити той факт, що ти забив 4 голи і вслід за Бланко-Лещуком розмістився у списку карпатівських голеадорів. Цікаво, що за три попередні сезони у елітному дивізіоні ти забив менше, ніж за минулі 18 турів Ліги Парі-Матч.
– Я почав більше грати на атаку. Маю більше нагод для того, аби вриватися у штрафний майданчик суперника. Відповідно з’явилися моменти. І все ж дякувати потрібно партнерам. Хочу, щоб всі ці голи йшли лише на користь нашій команді. Сподіваюся, що я продовжу забивати і всі ми спільними зусиллями тішитимемо вболівальників. Попереду у нас багато робити. Є тренувальні збори – мусимо додати ще у багатьох компонентах.

– З якими думками підходиш до другої частини чемпіонату, у якій «Карпатам» потрібно буде проявити себе з найкращої сторони і вибратися з низів турнірної таблиці?
– Звичайно, що попереду залишилося не так багато поєдинків, тому на кожен матч маємо виходити, як на останній. Будемо битися за Львів, за клуб, за наших вболівальників. Сподіваюся, що все у нас вийде і все буде добре.

Источник — ФК Карпаты

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