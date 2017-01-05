Артем МИЛЕВСКИЙ: «Выйдем в вышку, и все будет ОК»

31-летний украинский форвард «Тосно» Артем Милевский проводит отпуск на пляжах Доминиканской Республики, попутно выкладывая фото в Instagram и активно общаясь с подписчиками.
- А где мяч, в футбол не играешь?
- Здесь одни «чайники», не интересно.
- Тема, когда в нормальный клуб перейдешь?
- Вот выйдем сейчас в «вышку», и будет все ОК.
В текущем сезоне Милевский провел за «Тосно» 8 матчей в первом дивизионе (203 минуты), где отдал 1 голевую передачу.
После 24-х туров «Тосно» с 49-ю очками в активе занимает второе место в турнирной таблице.
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