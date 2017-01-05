Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Поверьте, я чуть-чуть разбираюсь в футболе»

© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев поделился впечатлениями о подписании контракта с турецким клубом.

«В хорошем смысле меня игра «Карабюкспора» удивила. Поверьте, я разбираюсь в футболе чуть-чуть. Почему они находятся именно на этом месте (после 16-ти сыгранных туров «Карабюкспор» с 18-ю очками в активе занимает 11-е место в турнирной таблице – прим. Sport.ua)?

Я думаю, болельщики здесь хорошо поддерживают, нам сегодня видео показали. Давно знаю, что в Турции особенная поддержка у каждой команды. Я хочу это прочувствовать на себе, это действительно интересно», – считает Селезнев.

Источник — ФК Карабюкспор

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