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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Поверьте, я чуть-чуть разбираюсь в футболе»

Украинский нападающий прокомментировал свой переход в турецкий «Карабюкспор»

  • 05.01.2017 08:51
  • 629 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев поделился впечатлениями о подписании контракта с турецким клубом.

«В хорошем смысле меня игра «Карабюкспора» удивила. Поверьте, я разбираюсь в футболе чуть-чуть. Почему они находятся именно на этом месте (после 16-ти сыгранных туров «Карабюкспор» с 18-ю очками в активе занимает 11-е место в турнирной таблице – прим. Sport.ua)?

Я думаю, болельщики здесь хорошо поддерживают, нам сегодня видео показали. Давно знаю, что в Турции особенная поддержка у каждой команды. Я хочу это прочувствовать на себе, это действительно интересно», – считает Селезнев.

Источник — ФК Карабюкспор

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Комментарии
    SKIF1927
      SKIF1927, 05.01.2017 09:03
    +1
    Не верю.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 05.01.2017 09:07
    0
    ... Ну, значит пора скидывать с экспертного пьядестала Леоненка и его котов!
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