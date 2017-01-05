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Александр РЫБКА: «Карабюкспор – новый вызов для меня»

Украинский голкипер поделился впечатлениями о переходе в турецкий клуб

  • 05.01.2017 08:26
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ФК Карабюкспор. Александр Рыбка
© ФК Карабюкспор. Александр Рыбка

29-летний украинский вратарь Александр Рыбка прокомментировал подписание контракта с турецким «Карабюкспором».

«Это, прежде всего, новый вызов для меня, новый чемпионат, новая команда. Я буду делать все возможное, чтобы приносить ей пользу. Надеюсь, что мы будем только радовать болельщиков, чтобы они всегда на трибуны нас поддерживать», отметил сказал Рыбка.

Источник — ФК Карабюкспор

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