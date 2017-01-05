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ОФИЦИАЛЬНО: Рыбка и Селезнев подписали контракты с Карабюкспором

Турецкий клуб усилился двумя украинскими футболистами

  • 05.01.2017 08:06
  • 807 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Карабюкспор
© ФК Карабюкспор

29-летний украинский вратарь Александр Рыбка и 31-летний украинский форвард Евгений Селезнев подписали контракты с турецким «Карабюкспором».

Футболисты перешли в турецкий клуб в качестве свободных агентов. Оба соглашения рассчитаны на 2,5 года.

Источник — ФК Карабюкспор

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Комментарии
    Артем Ильичев
    online
      Артем Ильичев, 05.01.2017 09:04
    0
    У сели пресс напрягся на первом коллективном фото) или то футболка маленькая)
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    pavelod
      pavelod, 05.01.2017 09:08
    0
    Хрен его знает усилился или нагрузился ведомостью
    турецкий клуб.))) будем посмотреть.
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