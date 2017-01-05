ОФИЦИАЛЬНО: Рыбка и Селезнев подписали контракты с Карабюкспором

29-летний украинский вратарь Александр Рыбка и 31-летний украинский форвард Евгений Селезнев подписали контракты с турецким «Карабюкспором».
Футболисты перешли в турецкий клуб в качестве свободных агентов. Оба соглашения рассчитаны на 2,5 года.
Источник — ФК Карабюкспор
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турецкий клуб.))) будем посмотреть.
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